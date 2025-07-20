Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: CT2 Tràng An Complex, số 1 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Khảo sát các yêu cầu nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, điện lực, v.v...
Viết các tài liệu như: Tài liệu URD, SRS, tài liệu thiết kế chi tiết, prototype, CSDL, v.v...
Và thực hiện các công việc phát sinh khác trong quá trình làm việc.
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã làm các phần mềm về ERP, CRM.
Có khả năng nghiên cứu tài liệu bằng tiếng Anh
Kỹ năng nghiên cứu công nghệ mới
Kỹ năng sử dụng các công cụ AI để hỗ trợ công việc như: ChatGPT, Canvas,...
Kỹ năng Giao tiếp tốt
Kỹ năng Truyền đạt tốt
Khả năng làm việc nhóm
Kỹ năng lập kế hoạch
Kỹ năng word tốt
Yêu cầu: không giới hạn độ tuổi.
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 12-16 tr tùy năng lực
Nghỉ thứ 7, CN
Đóng BHXH ngay sau khi là cán bộ chính thức
Team building liên tục
Được đào tạo công nghệ mới với các chuyên gia kỹ thuật hàng đầu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
