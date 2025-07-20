Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT2 Tràng An Complex, số 1 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Khảo sát các yêu cầu nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, điện lực, v.v...

Viết các tài liệu như: Tài liệu URD, SRS, tài liệu thiết kế chi tiết, prototype, CSDL, v.v...

Và thực hiện các công việc phát sinh khác trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã làm các phần mềm về ERP, CRM.

Có khả năng nghiên cứu tài liệu bằng tiếng Anh

Kỹ năng nghiên cứu công nghệ mới

Kỹ năng sử dụng các công cụ AI để hỗ trợ công việc như: ChatGPT, Canvas,...

Kỹ năng Giao tiếp tốt

Kỹ năng Truyền đạt tốt

Khả năng làm việc nhóm

Kỹ năng lập kế hoạch

Kỹ năng word tốt

Yêu cầu: không giới hạn độ tuổi.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 12-16 tr tùy năng lực

Nghỉ thứ 7, CN

Đóng BHXH ngay sau khi là cán bộ chính thức

Team building liên tục

Được đào tạo công nghệ mới với các chuyên gia kỹ thuật hàng đầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông

