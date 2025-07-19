Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 188 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng

Tham gia vào quá trình thiết kế và xây dựng các công trình giáo dục, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định xây dựng.

Phối hợp với các kiến trúc sư, kỹ sư khác trong quá trình thiết kế và thi công.

Giám sát tiến độ thi công, chất lượng công trình và đảm bảo an toàn lao động.

Quản lý vật tư, thiết bị và nhân công trong quá trình xây dựng.

Báo cáo tiến độ công việc cho cấp quản lý.

Đề xuất các giải pháp kỹ thuật tối ưu để đảm bảo chất lượng và tiết kiệm chi phí.

Tham gia các cuộc họp, trao đổi với chủ đầu tư và các bên liên quan.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng các công trình giáo dục.

Nắm vững các kiến thức về thiết kế, thi công và quản lý dự án xây dựng.

Thành thạo các phần mềm AutoCad hoặc các phần mềm thiết kế tương tự

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 12 - 16tr + PC bao ăn, ở

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

