Tuyển Thợ kỹ thuật CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON làm việc tại Hải Dương thu nhập 13 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON

Thợ kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON

Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: thôn An Nghiệp, xã Tứ Cường, Thanh Miện

Mô Tả Công Việc Thợ kỹ thuật Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Xây dựng hồ sơ quản lý cơ sở hạ tầng của nhà máy.
Lên kế hoạch bảo trì định kỳ cho các hạng mục cơ sở hạ tầng, bao gồm hệ thống điện, nước, hệ thống thoát nước, các công trình xây dựng, và hệ thống thông gió.
Theo dõi tình trạng các thiết bị, máy móc hạ tầng và thực hiện sửa chữa khi cần thiết để đảm bảo vận hành liên tục và ổn định.
Đảm bảo tất cả các công trình và hạ tầng nhà máy tuân thủ các quy định về an toàn và vệ sinh công nghiệp.
Kiểm tra định kỳ để phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề có thể gây nguy hiểm như hỏng hóc, rò rỉ, và các nguy cơ khác trong cơ sở hạ tầng.
Tham gia lập kế hoạch và thực hiện các dự án cải tạo, mở rộng và nâng cấp cơ sở hạ tầng của nhà máy khi cần thiết.
Phối hợp với các bên liên quan để đảm bảo các dự án cơ sở hạ tầng diễn ra đúng tiến độ và đạt yêu cầu chất lượng.
Đảm bảo cơ sở hạ tầng nhà máy luôn sẵn sàng phục vụ các hoạt động sản xuất.
Nhanh chóng phản ứng và xử lý các sự cố kỹ thuật hạ tầng, đặc biệt trong trường hợp khẩn cấp để hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất.
Lập báo cáo về tình trạng cơ sở hạ tầng, các hoạt động bảo trì và sửa chữa đã thực hiện.
Quản lý hệ thống cung cấp điện, nước, và các nguồn năng lượng khác của nhà máy.
Thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng, nước và giảm thiểu chi phí liên quan đến cơ sở hạ tầng.
Cập nhật và lưu trữ hồ sơ bảo trì, tài liệu kỹ thuật của cơ sở hạ tầng để thuận tiện cho việc theo dõi và kiểm tra sau này.
Phối hợp với bộ phận sản xuất, an toàn lao động và các phòng ban liên quan để đảm bảo cơ sở hạ tầng hoạt động hiệu quả, an toàn và đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm làm việc tại các vị trí tương đương
Khả năng :
- Làm việc nhóm
- Chịu áp lực cao trong công việc
- Tổ chức quản lý công việc
Kỹ năng
- Có kinh nghiệm làm điện nước dân dụng
- Có kinh nghiệm xử lý các vấn đề cơ sở hạ tầng
- Bao quát công, xử lý tình huống linh hoạt chủ động
- Biết sử dụng word, excel, Powerpoint thành thạo
Giới tính: Nam, 24 tuổi trở lên

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ phụ cấp ăn trưa có nhà bếp nấu ăn tại nơi làm việc.
Được trang bị đồng phục, các công cụ làm việc ...
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định luật lao động lương phép, thưởng lễ, thưởng tết, hiếu hỉ ...
Thưởng KPIs, Thưởng mục tiêu theo qui định của công ty
Phát triển: Được bổ nhiệm các vị trí cao hơn khi thể hiện được năng lực làm việc.
Được tham gia hoạt động du lịch, teambuilding, quà các ngày lễ Tết...
Môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: BT5.12 Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

