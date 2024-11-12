Tuyển Thợ kỹ thuật Công ty TNHH Hình Tượng Ô tô Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô TH1A, Đường số 7, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thợ kỹ thuật Với Mức Lương Từ 12 Triệu

- Thực hiện tốt các công việc làm đồng, gò, hàn, tháo lắp phụ tùng... theo sự phân công của Quản Đốc, tổ trưởng đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc theo yêu cầu trong phiếu sửa chữa.

- Đánh giá mức độ hư hỏng và đề xuất các phương án sửa chữa, thay thế các chi tiết hỏng hóc trên thân xe.

- Quản lý dụng cụ, trang thiết bị máy móc sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp và khoa học.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Thợ Đồng tại các hãng xe hoặc các garage ô tô.

- Ưu tiên ứng viên có bằng lái B2

- Hoà đồng với mọi người

Tại Công ty TNHH Hình Tượng Ô tô Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 100% lương

- Các chế độ Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp theo quy định của nhà nước.

- Ngoài ra được cấp thêm Bảo hiểm tai nạn 24/24, thẻ Bảo hiểm sức khỏe.

- Quà tặng bánh Trung thu, Lễ Tết hàng năm theo quy định của Công ty.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ theo quy định của công ty

- Ngày phép năm theo luật, sẽ được tăng thêm nếu làm việc từ 1 năm trở lên

- Phúc lợi đầy đủ, rõ ràng

- Khám sức khỏe tổng quát hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hình Tượng Ô tô Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin