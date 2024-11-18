Tuyển Thợ kỹ thuật Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ kỹ thuật Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 70 đường bờ sông Sét, Tân Mai, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Thợ kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Tiếp nhận và xử lý các đề xuất, đảm bảo chất lượng vận hành chuỗi cơ sở
Thực hiện kiểm tra, kiểm kê định kỳ các trang thiết bị, tài sản của công ty
Lập kế hoạch, báo cáo, các quy trình vận hành cơ sở vật chất
Tìm kiếm mặt bằng, theo dõi công tác sửa chữa, thi công khi mở cơ sở mới
Hỗ trợ các phòng ban, thực hiện các việc khi có yêu cầu của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là nam, từ 21 - 27 tuổi
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành
Có laptop cá nhân, phương tiện di chuyển cá nhân
Từ 06 tháng kinh nghiệm ở các công việc tương đương
Sử dụng tốt tin học văn phòng
Thái độ sống tích cực, luôn chủ động, nhiệt thành
Trung thực, trách nhiệm, chỉn chu
Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk Thì Được Hưởng Những Gì
Lương khởi điểm: 8 triệu - 11 triệu/tháng
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, du lịch, đóng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép... theo quy định của Công ty và chế độ của Nhà nước
Được tham gia hệ thống 18 chương trình đào tạo/năm về kỹ năng mềm, các kỹ năng áp dụng trong công việc. Học tiếng anh miễn phí
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, thu nhập theo năng lực: review tăng lương và cấp bậc 1 quý/lần
Được vinh danh, công nhận: vinh danh trên Bảng Vàng Edutalk, ăn mừng chiến thắng OKR, Nhân viên xuất sắc quý/năm
Hạnh phúc trong công việc, cuộc sống: trải nghiệm "24h hạnh phúc tại Edutalk", tham gia các sự kiện nội bộ: sinh nhật nhân sự, YEP, sinh nhật công ty, bonding, du lịch,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
