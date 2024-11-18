Tuyển Thợ kỹ thuật Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 70 đường bờ sông Sét, Tân Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thợ kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các đề xuất, đảm bảo chất lượng vận hành chuỗi cơ sở

Thực hiện kiểm tra, kiểm kê định kỳ các trang thiết bị, tài sản của công ty

Lập kế hoạch, báo cáo, các quy trình vận hành cơ sở vật chất

Tìm kiếm mặt bằng, theo dõi công tác sửa chữa, thi công khi mở cơ sở mới

Hỗ trợ các phòng ban, thực hiện các việc khi có yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là nam, từ 21 - 27 tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành

Có laptop cá nhân, phương tiện di chuyển cá nhân

Từ 06 tháng kinh nghiệm ở các công việc tương đương

Sử dụng tốt tin học văn phòng

Thái độ sống tích cực, luôn chủ động, nhiệt thành

Trung thực, trách nhiệm, chỉn chu

Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: 8 triệu - 11 triệu/tháng

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, du lịch, đóng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép... theo quy định của Công ty và chế độ của Nhà nước

Được tham gia hệ thống 18 chương trình đào tạo/năm về kỹ năng mềm, các kỹ năng áp dụng trong công việc. Học tiếng anh miễn phí

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, thu nhập theo năng lực: review tăng lương và cấp bậc 1 quý/lần

Được vinh danh, công nhận: vinh danh trên Bảng Vàng Edutalk, ăn mừng chiến thắng OKR, Nhân viên xuất sắc quý/năm

Hạnh phúc trong công việc, cuộc sống: trải nghiệm "24h hạnh phúc tại Edutalk", tham gia các sự kiện nội bộ: sinh nhật nhân sự, YEP, sinh nhật công ty, bonding, du lịch,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

