Tuyển Thợ kỹ thuật Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tuyển Thợ kỹ thuật Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Thợ kỹ thuật

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ kỹ thuật Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 70 đường bờ sông Sét, Tân Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thợ kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các đề xuất, đảm bảo chất lượng vận hành chuỗi cơ sở
Thực hiện kiểm tra, kiểm kê định kỳ các trang thiết bị, tài sản của công ty
Lập kế hoạch, báo cáo, các quy trình vận hành cơ sở vật chất
Tìm kiếm mặt bằng, theo dõi công tác sửa chữa, thi công khi mở cơ sở mới
Hỗ trợ các phòng ban, thực hiện các việc khi có yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là nam, từ 21 - 27 tuổi
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành
Có laptop cá nhân, phương tiện di chuyển cá nhân
Từ 06 tháng kinh nghiệm ở các công việc tương đương
Sử dụng tốt tin học văn phòng
Thái độ sống tích cực, luôn chủ động, nhiệt thành
Trung thực, trách nhiệm, chỉn chu

Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: 8 triệu - 11 triệu/tháng
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, du lịch, đóng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép... theo quy định của Công ty và chế độ của Nhà nước
Được tham gia hệ thống 18 chương trình đào tạo/năm về kỹ năng mềm, các kỹ năng áp dụng trong công việc. Học tiếng anh miễn phí
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, thu nhập theo năng lực: review tăng lương và cấp bậc 1 quý/lần
Được vinh danh, công nhận: vinh danh trên Bảng Vàng Edutalk, ăn mừng chiến thắng OKR, Nhân viên xuất sắc quý/năm
Hạnh phúc trong công việc, cuộc sống: trải nghiệm "24h hạnh phúc tại Edutalk", tham gia các sự kiện nội bộ: sinh nhật nhân sự, YEP, sinh nhật công ty, bonding, du lịch,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-thu-nhap-8-11-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job252442
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Calofic
Tuyển Nhân Viên Vận Hành thu nhập Trên 9 triệu Toàn thời gian tại Quảng Ninh
Công ty TNHH Calofic
Hạn nộp: 25/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật thu nhập 13 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hải Dương
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON
Hạn nộp: 13/12/2024
Hải Dương Đã hết hạn 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật thu nhập 8 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN RADON GROUP
Tuyển Nhân Viên Vận Hành Máy CNC thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN RADON GROUP
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH METALIC VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai
CÔNG TY TNHH METALIC VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Accredo Asia
Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương
Accredo Asia
Hạn nộp: 12/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hình Tượng Ô tô Sài Gòn
Tuyển Đi Làm Ngay thu nhập Trên 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Hình Tượng Ô tô Sài Gòn
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG HUY
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG HUY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Calofic
Tuyển Nhân Viên Vận Hành thu nhập Trên 9 triệu Toàn thời gian tại Quảng Ninh
Công ty TNHH Calofic
Hạn nộp: 25/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật thu nhập 13 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hải Dương
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON
Hạn nộp: 13/12/2024
Hải Dương Đã hết hạn 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật thu nhập 8 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN RADON GROUP
Tuyển Nhân Viên Vận Hành Máy CNC thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN RADON GROUP
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH METALIC VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai
CÔNG TY TNHH METALIC VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Accredo Asia
Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương
Accredo Asia
Hạn nộp: 12/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hình Tượng Ô tô Sài Gòn
Tuyển Đi Làm Ngay thu nhập Trên 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Hình Tượng Ô tô Sài Gòn
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất