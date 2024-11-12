Tuyển Thợ kỹ thuật Accredo Asia làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Đường số 32, KCN VSIP2A, Tân Bình, Bắc Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Thợ kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hoạt động chuẩn bị sản xuất của bộ phận ghép màng.

Trước và trong sản xuất:

Yêu Cầu Công Việc

1. Kiến thức:

Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành điện công nghiệp, hoặc cơ khí.

2. Kỹ năng: Vi tính văn phòng

Hòa nhã, vui vẻ và có tinh thần hợp tác,Biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến,Công bằng và trung thực,Có tinh thần cầu tiến, cải cách và sáng tạo,Có thể làm việc độc lập và hợp tác theo nhóm,Hòa nhập được với đặc điểm văn hóa của Công ty

3. Các yêu cầu khác

Tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.Có kiến thức hiểu biết về Cơ khí, màng phức hợp.

Có kiến thức về công nghệ sản xuất bao bì, nhựa mềm và in ống đồng.Có kiến thức an toàn lao động, 5S, TPM, PCCC

Tại Accredo Asia Thì Được Hưởng Những Gì

- Hiếu hỉ.

- Sinh nhật.

- Bảo hiểm tai nạn 24/24.

- Bảo hiểm sức khỏe.

- BHXH, BHYT theo luật lao động Việt Nam.

- Phụ cấp đi lại.

- Xe đưa rước nhân viên.

- Thưởng tháng 13 + thưởng theo năng lực.

- Tăng lương hàng năm.

- Tham gia các khóa đào tạo hàng tháng.

- Du lịch, team builiding.

- Tất niên hàng năm.

- Khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển

