Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Sao Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Sao Việt
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 331/7/6 Phan Huy Ích, phường 14, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Số lượng : 05 người
2. Giới tính: Nam
3. Mô tả công việc:
- Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện (Máy biến áp, rơ le bảo vệ, máy cắt điện…)
- Bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện công nghiệp…
- Thi công, lắp đặt trang thiết bị hệ thống điện, điện công nghiệp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng chuyên ngành Hệ thống điện; Tự động hóa; Điện – Điện tử; Điện công nghiệp;
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp/ Đọc tài liệu kỹ thuật
- Tin học: sử dụng thành thạo MS Office, AutoCad;
***Quyền lợi:
- Ký hợp đồng lao động, Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động (BHXH, BHYT & BHTN) và các quyền lợi khác theo nội quy, quy chế Công ty.
- Được tập huấn, đào tạo liên tục về kỹ thuật và theo yêu cầu công việc.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp/ Đọc tài liệu kỹ thuật
- Tin học: sử dụng thành thạo MS Office, AutoCad;
***Quyền lợi:
- Ký hợp đồng lao động, Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động (BHXH, BHYT & BHTN) và các quyền lợi khác theo nội quy, quy chế Công ty.
- Được tập huấn, đào tạo liên tục về kỹ thuật và theo yêu cầu công việc.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Sao Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Sao Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI