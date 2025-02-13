Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Sao Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 331/7/6 Phan Huy Ích, phường 14, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Số lượng : 05 người

2. Giới tính: Nam

3. Mô tả công việc:

- Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện (Máy biến áp, rơ le bảo vệ, máy cắt điện…)

- Bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện công nghiệp…

- Thi công, lắp đặt trang thiết bị hệ thống điện, điện công nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng chuyên ngành Hệ thống điện; Tự động hóa; Điện – Điện tử; Điện công nghiệp;

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp/ Đọc tài liệu kỹ thuật

- Tin học: sử dụng thành thạo MS Office, AutoCad;

***Quyền lợi:

- Ký hợp đồng lao động, Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động (BHXH, BHYT & BHTN) và các quyền lợi khác theo nội quy, quy chế Công ty.

- Được tập huấn, đào tạo liên tục về kỹ thuật và theo yêu cầu công việc.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Sao Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Sao Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin