Tuyển Nhân viên kỹ thuật Woojin Plaimm Co.,ltd làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 600 - 800 USD

- Being in charge of starting up, commissioning, after sales service of plastic injection molding machine

- Install machines, troubleshoot and maintain products or equipment.

- Support activities such as installation, inspection and adjustment of analytical equipment.

- Provide interaction with customers on the installed equipment.

- Response to customer service calls and claim

- Develop relationships with customers in close co-operation with the responsible of sales manager

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Phụ trách khởi động, vận hành, lắp đặt, và chăm sóc dịch vụ sau bán hàng của máy ép phun nhựa.

- Cài đặt, khắc phục sự cố và duy trì các sản phẩm, thiết bị.

- Hỗ trợ các hoạt động như kiểm tra, lắp đặt và điều chỉnh các thiết bị phân tích.

- Thông tin thường xuyên với khách hàng về máy ép phun nhựa đã được lắp đặt.

- Trả lời các cuộc gọi và yêu cầu dịch vụ khách hàng.

- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng ,có trách nhiệm cùng với đội quản lý bán hàng hỗ trợ khách hàng.