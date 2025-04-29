Tuyển Nhân viên kỹ thuật Woojin Plaimm Co.,ltd làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 600 - 800 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Woojin Plaimm Co.,ltd
- Bắc Ninh: 4th Floor, Room 404, MB Bac Ninh Building, 24 Ly Thai To, Dai Phuc Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 600 - 800 USD
- Being in charge of starting up, commissioning, after sales service of plastic injection molding machine
- Install machines, troubleshoot and maintain products or equipment.
- Support activities such as installation, inspection and adjustment of analytical equipment.
- Provide interaction with customers on the installed equipment.
- Response to customer service calls and claim
- Develop relationships with customers in close co-operation with the responsible of sales manager
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Phụ trách khởi động, vận hành, lắp đặt, và chăm sóc dịch vụ sau bán hàng của máy ép phun nhựa.
- Cài đặt, khắc phục sự cố và duy trì các sản phẩm, thiết bị.
- Hỗ trợ các hoạt động như kiểm tra, lắp đặt và điều chỉnh các thiết bị phân tích.
- Thông tin thường xuyên với khách hàng về máy ép phun nhựa đã được lắp đặt.
- Trả lời các cuộc gọi và yêu cầu dịch vụ khách hàng.
- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng ,có trách nhiệm cùng với đội quản lý bán hàng hỗ trợ khách hàng.
Với Mức Lương 600 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Woojin Plaimm Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Woojin Plaimm Co.,ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
