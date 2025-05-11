Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH GRANDE MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức ...và 1 địa điểm khác, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Quản lý và Triển khai Chiến dịch Quảng cáo trên các nền tảng: Google Ads, Facebook Ads và các nền tảng khác theo yêu cầu thực tế của khách hàng.

Nghiên cứu và sáng tạo nội dung trên các nền tảng: Ladipage/ Webcake, Canva và các nền tảng khác.

Quản lý và phát triển mục tiêu khách hàng, kết hợp chặt chẽ cùng các phòng ban; hỗ trợ đào tạo, chia sẻ kiến thức chuyên môn liên quan Digital Marketing

Phối hợp với các bộ phận khác để lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing, truyền thông.

Quản lý và theo dõi hiệu quả của các chiến dịch marketing, báo cáo kết quả định kỳ.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng Thương mại điện tử, Công nghệ thông tin, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm 6 tháng trở lên.

Kỹ năng chuyên môn đáp ứng hơn 85% mô tả công việc.

Máy tính cá nhân đáp ứng cấu hình tối thiểu 16GB RAM (có thể nâng cấp).

Thích ứng và sử dụng tốt các công cụ AI như GPT, Gemini.

Có trách nhiệm và khả năng nhìn nhận, đánh giá vấn đề trung thực, khách quan.

Có tư duy tổng quát tốt về Digital Marketing.

Có năng lực chủ động tìm giải pháp giải quyết vấn đề.

Có trách nhiệm tìm hiểu, học hỏi nâng cao chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc.

Tại CÔNG TY TNHH GRANDE MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GRANDE MEDIA

