Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH RADI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1400 Đại Lộ Bình Dương, Thủ Dầu Một, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Giao nhận hàng hoá

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám Đốc

Tư vấn kỹ thuật, đưa ra giải pháp cho khách hàng và kiểm tra bảo hành, hướng dẫn sử dụng

Kiểm tra – Bảo dưỡng sản phẩm tại kho

Lắp đặt bình/ thay ắc quy, nhớt xe ô tô – xe máy

Sắp xếp – luân chuyển hàng hóa tại kho

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 17 – 25

Trình độ phổ thông trở lên

Sức khỏe tốt

Siêng năng và nhiệt tình

Có bằng lái xe máy, biết lái xe ô tô là một lợi thế

Chịu khó làm thêm ngoài giờ (có phụ cấp)

Chịu học hỏi và tiếp thu về kiến thức trong làm việc

Tại CÔNG TY TNHH RADI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ/ tháng

Tiền hoa hồng lắp đặt theo sản phẩm

Tiền ngoài giờ nếu làm việc ngoài giờ

Có bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

12 ngày phép năm theo quy định

Cung cấp xe máy để giao hàng, dụng cụ làm việc

Thưởng lễ/ tết theo kết quả kinh doanh của công ty

Team Building

Hỗ trợ học nghề hoặc bằng lái xe

Sẽ hỗ trợ chỗ ở tại Công ty nếu cần sau thời gian thử việc 2 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RADI VIỆT NAM

