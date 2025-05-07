Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH RADI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH RADI VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1400 Đại Lộ Bình Dương, Thủ Dầu Một, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Giao nhận hàng hoá
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám Đốc
Tư vấn kỹ thuật, đưa ra giải pháp cho khách hàng và kiểm tra bảo hành, hướng dẫn sử dụng
Kiểm tra – Bảo dưỡng sản phẩm tại kho
Lắp đặt bình/ thay ắc quy, nhớt xe ô tô – xe máy
Sắp xếp – luân chuyển hàng hóa tại kho
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tuổi từ 17 – 25
Trình độ phổ thông trở lên
Sức khỏe tốt
Siêng năng và nhiệt tình
Có bằng lái xe máy, biết lái xe ô tô là một lợi thế
Chịu khó làm thêm ngoài giờ (có phụ cấp)
Chịu học hỏi và tiếp thu về kiến thức trong làm việc
Tại CÔNG TY TNHH RADI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ/ tháng
Tiền hoa hồng lắp đặt theo sản phẩm
Tiền ngoài giờ nếu làm việc ngoài giờ
Có bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
12 ngày phép năm theo quy định
Cung cấp xe máy để giao hàng, dụng cụ làm việc
Thưởng lễ/ tết theo kết quả kinh doanh của công ty
Team Building
Hỗ trợ học nghề hoặc bằng lái xe
Sẽ hỗ trợ chỗ ở tại Công ty nếu cần sau thời gian thử việc 2 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RADI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
