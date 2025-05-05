Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 81A/5 Đường 109, Phường Phước Long B, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thực hiện các thử nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng tại PTN và hiện trường (khi có yêu cầu).

Tìm hiểu tài liệu, nghiên cứu các văn bản pháp quy, quy chuẩn, tiêu chuẩn phục vụ công tác thử nghiệm;

Thực hiện việc lấy mẫu, gia công, thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm theo yêu cầu;

Ghi nhận và quản lý tài liệu, nhật ký phân tích, dữ liệu, báo cáo…;

Quản lý cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị tại PTN;

Theo dõi, báo cáo tiến độ các công việc theo sự phân công của Lãnh đạo;

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trách nhiệm trong công việc và có khả năng học hỏi kiến thức mới;

Có khả năng sử dụng thành thạo các ứng dụng Microsoft Office;

Có khả năng làm việc độc lập;

Nam, tuổi từ 18-25, Tốt nghiệp THPT;

Sức khỏe tốt;

Có khả năng học hỏi;

Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản;

Là người cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.

Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường xây dựng;

Đã từng tham gia các công việc liên quan đến thử nghiệm sản phẩm;

Tại CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 7-10 triệu + Công tác phí

Được đào tạo đầy đủ về chuyên môn;

Được tạo điều kiện để phát triển nghề nghiệp và sắp xếp công việc phù hợp năng lực/sở trường;

Được ký hợp đồng lao động dài hạn và hưởng đầy đủ các chế độ lao động theo luật định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin