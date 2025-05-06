Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Phú Nhuận ...và 1 địa điểm khác, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
Thực hiện bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm, thiết bị của Công ty và cho khách hàng
Lắp đặt máy móc, thiết bị và hướng dẫn khách sử dụng các sản phẩm của Công ty
Kiểm tra các sản phẩm tại showroom, đảm bảo các sản phẩm luôn vận hành tốt.
Hỗ trợ giao hàng
Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ 8h -17h00 (Off 1 ngày/ tuần)
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam - độ tuổi 21 - 29
Có thể di chuyển đến nhà khách hàng trong khu vực để hỗ trợ bảo hành sản phẩm
Kinh nghiệm làm việc liên quan đến ngành điện, điện tử, cơ khí, tự động hóa... là 1 lợi thế
Kinh nghiệm tương tự từ 1 năm
Giao tiếp khéo léo với khách hàng
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 9 - 14 triệu/tháng (Lương cơ bản: 7-8tr+ phụ cấp xăng xe+ phụ cấp theo đơn hàng)
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định
Được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ
Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng
Cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Du lịch, team building hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
