Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phú Nhuận ...và 1 địa điểm khác, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Thực hiện bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm, thiết bị của Công ty và cho khách hàng

Lắp đặt máy móc, thiết bị và hướng dẫn khách sử dụng các sản phẩm của Công ty

Kiểm tra các sản phẩm tại showroom, đảm bảo các sản phẩm luôn vận hành tốt.

Hỗ trợ giao hàng

Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ 8h -17h00 (Off 1 ngày/ tuần)

Yêu Cầu Công Việc

Nam - độ tuổi 21 - 29

Có thể di chuyển đến nhà khách hàng trong khu vực để hỗ trợ bảo hành sản phẩm

Kinh nghiệm làm việc liên quan đến ngành điện, điện tử, cơ khí, tự động hóa... là 1 lợi thế

Kinh nghiệm tương tự từ 1 năm

Giao tiếp khéo léo với khách hàng

Quyền Lợi

Thu nhập từ 9 - 14 triệu/tháng (Lương cơ bản: 7-8tr+ phụ cấp xăng xe+ phụ cấp theo đơn hàng)

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định

Được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ

Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Du lịch, team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

