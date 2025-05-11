Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ATOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ATOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ATOM
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ATOM

Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ATOM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 90M

- 92M Hoàng Quốc Việt, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc sửa chữa, bảo trì định kỳ và đột xuất các thiết bị điện tử, máy pos, điện thoại, máy tinh,….
Kiểm tra, giám sát hoạt động của các thiết bị bên trong phòng máy, đảm bảo hoạt động ổn định và liên tục.
Cài đặt, cấu hình và vận hành các thiết bị như máy pos, điện thoại,…
Thực hiện bảo trì phòng ngừa, dự đoán các sự cố tiềm ẩn và đề xuất giải pháp khắc phục.
Quản lý, bảo quản các thiết bị, linh kiện, vật tư liên quan.
Lập báo cáo định kỳ về tình trạng hoạt động của hệ thống và các công việc đã thực hiện.
Hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng và giải đáp thắc mắc về các thiết bị.
Tham gia đào tạo và cập nhật kiến thức về công nghệ mới trong lĩnh vực

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên
Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành Điện tử, Viễn thông hoặc các ngành liên quan.
Có kiến thức cơ bản về điện tử, viễn thông, mạng máy tính.
Khả năng nói, nghe, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh
Nắm vững các nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện tử, viễn thông.
Khả năng phân tích, xử lý sự cố nhanh chóng và hiệu quả.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ATOM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ATOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ATOM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ATOM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 802,Lầu 8, tòa nhà Vietnam Business Center, 57-59 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job356444
