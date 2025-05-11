Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ATOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 90M - 92M Hoàng Quốc Việt, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc

Thực hiện các công việc sửa chữa, bảo trì định kỳ và đột xuất các thiết bị điện tử, máy pos, điện thoại, máy tinh,….

Kiểm tra, giám sát hoạt động của các thiết bị bên trong phòng máy, đảm bảo hoạt động ổn định và liên tục.

Cài đặt, cấu hình và vận hành các thiết bị như máy pos, điện thoại,…

Thực hiện bảo trì phòng ngừa, dự đoán các sự cố tiềm ẩn và đề xuất giải pháp khắc phục.

Quản lý, bảo quản các thiết bị, linh kiện, vật tư liên quan.

Lập báo cáo định kỳ về tình trạng hoạt động của hệ thống và các công việc đã thực hiện.

Hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng và giải đáp thắc mắc về các thiết bị.

Tham gia đào tạo và cập nhật kiến thức về công nghệ mới trong lĩnh vực

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên

Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành Điện tử, Viễn thông hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về điện tử, viễn thông, mạng máy tính.

Khả năng nói, nghe, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh

Nắm vững các nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện tử, viễn thông.

Khả năng phân tích, xử lý sự cố nhanh chóng và hiệu quả.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ATOM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ATOM

