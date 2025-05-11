Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NEXLINK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Quản lý triển khai, lắp đặt và cấu hình các hệ thống công nghệ như ELV (Extra Low Voltage), hệ thống quản lý bãi đỗ xe (Parking Management), và các hệ thống liên quan theo yêu cầu dự án.

Giám sát kiểm tra và hướng dẫn thầu phụ thi công dự án.

Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật, khách hàng và đối tác để đảm bảo tiến độ và chất lượng triển khai dự án.

Kiểm tra, vận hành thử nghiệm (testing) và bàn giao hệ thống cho khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình vận hành, bảo trì và khắc phục sự cố kỹ thuật (nếu có).

Đào tạo và hướng dẫn khách hàng sử dụng hệ thống sau khi triển khai.

Lập báo cáo tiến độ, tài liệu kỹ thuật và hồ sơ hoàn công dự án.

Nghiên cứu và cập nhật các công nghệ mới để đề xuất cải tiến hệ thống.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Điện tử, Viễn thông, Công nghệ Thông tin hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm triển khai các hệ thống ELV, Parking Management, hoặc các hệ thống công nghệ tương tự là một lợi thế.

Hiểu biết về các thiết bị phần cứng, phần mềm liên quan đến hệ thống ELV và quản lý bãi đỗ xe.

Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ hệ thống.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm và tư duy giải quyết vấn đề.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ liên quan (CCNAhoặc các chứng chỉ kỹ thuật khác).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NEXLINK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8.000.000 – 12.000.000 đồng/tháng + Phụ cấp công trường + Tăng ca

Thưởng Tháng lương 13, thưởng theo dự án và năng lực, thưởng các ngày lễ, tết.

Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Tham gia các dự án lớn, tiếp cận với công nghệ tiên tiến.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Nghỉ phép 12 ngày/năm.

Các chế độ khác như Teambuilding, du xuân, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Tăng lương định kỳ 1 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NEXLINK

