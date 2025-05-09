Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT NÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT NÔNG
- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
Chịu trách nhiệm hiệu quả các hoạt động kỹ thuật tại khu vực phụ trách
Lập kế hoạch hành động kỹ thuật tại khu vực phụ trách
Tham mưu TP/PPGD/TKV về các hoạt động kỹ thuật
Kết hợp Sale triển khai các hoạt động tạo lực hút tại C2
Tham gia các sự kiện của PGD hay Cty theo kế hoạch
Tham mưu quy trình canh tác theo yêu cầu PGD/GĐ kỹ thuật
Tổ chức thực hiện các hoạt động kỹ thuật được phân công
Theo dõi tình hình mùa vụ dịch hại tại khu vực
Tham mưu phân tích thị trường tại khu vực
Quản lý ngân sách kỹ thuật tại khu vực
Quan hệ địa phương,xin phép các sự kiện kỹ thuật
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Độ tuổi: Từ 22 - 40 tuổi.
3. Trình độ học vấn:
a) Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Nông học, Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng, Kỹ thuật nông nghiệp,…
b) Ưu tiên có chứng chỉ liên quan đến BVTV, thuyết trình, tập huấn nông dân, trình diễn mô hình.
4. Kinh nghiệm:
a) Tối thiểu 1–2 năm làm việc tại vị trí kỹ thuật thực địa: chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn canh tác, chăm sóc cây trồng tại nông hộ, HTX, công ty nông nghiệp.
b) Ưu tiên:
+ Từng làm kỹ thuật cho doanh nghiệp phân bón, thuốc BVTV, giống, hoặc công ty có mô hình trình diễn.
+ Có kinh nghiệm xây dựng mô hình so sánh – đối chứng, tổ chức hội thảo đồng ruộng.
+ Từng trực tiếp xử lý các ca cây trồng bị ngộ độc, thiếu dưỡng, sâu bệnh nặng,…
5. Yêu cầu khác:
Sức khỏe – di chuyển
Có khả năng đi hiện trường thường xuyên, lưu động theo mùa vụ và vùng sản xuất.
6. Thời gian làm việc: Từ 8:00-17:00 thứ Hai tới thứ Bảy.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT NÔNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thưởng tháng 13 (lương cơ sở x hệ số)
- Thưởng theo chính sách kinh doanh, mùa vụ, thưởng các ngày lễ tết
- Nghỉ phép năm, nghỉ các ngày lễ tết
- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN phúc lợi của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT NÔNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
