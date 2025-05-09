Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT NÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 9 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Chịu trách nhiệm hiệu quả các hoạt động kỹ thuật tại khu vực phụ trách

Lập kế hoạch hành động kỹ thuật tại khu vực phụ trách

Tham mưu TP/PPGD/TKV về các hoạt động kỹ thuật

Kết hợp Sale triển khai các hoạt động tạo lực hút tại C2

Tham gia các sự kiện của PGD hay Cty theo kế hoạch

Tham mưu quy trình canh tác theo yêu cầu PGD/GĐ kỹ thuật

Tổ chức thực hiện các hoạt động kỹ thuật được phân công

Theo dõi tình hình mùa vụ dịch hại tại khu vực

Tham mưu phân tích thị trường tại khu vực

Quản lý ngân sách kỹ thuật tại khu vực

Quan hệ địa phương,xin phép các sự kiện kỹ thuật

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Giới tính: Nam/Nữ.

2. Độ tuổi: Từ 22 - 40 tuổi.

3. Trình độ học vấn:

a) Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Nông học, Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng, Kỹ thuật nông nghiệp,…

b) Ưu tiên có chứng chỉ liên quan đến BVTV, thuyết trình, tập huấn nông dân, trình diễn mô hình.

4. Kinh nghiệm:

a) Tối thiểu 1–2 năm làm việc tại vị trí kỹ thuật thực địa: chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn canh tác, chăm sóc cây trồng tại nông hộ, HTX, công ty nông nghiệp.

b) Ưu tiên:

+ Từng làm kỹ thuật cho doanh nghiệp phân bón, thuốc BVTV, giống, hoặc công ty có mô hình trình diễn.

+ Có kinh nghiệm xây dựng mô hình so sánh – đối chứng, tổ chức hội thảo đồng ruộng.

+ Từng trực tiếp xử lý các ca cây trồng bị ngộ độc, thiếu dưỡng, sâu bệnh nặng,…

5. Yêu cầu khác:

Sức khỏe – di chuyển

Có khả năng đi hiện trường thường xuyên, lưu động theo mùa vụ và vùng sản xuất.

6. Thời gian làm việc: Từ 8:00-17:00 thứ Hai tới thứ Bảy.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT NÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập ổn định

- Lương thưởng tháng 13 (lương cơ sở x hệ số)

- Thưởng theo chính sách kinh doanh, mùa vụ, thưởng các ngày lễ tết

- Nghỉ phép năm, nghỉ các ngày lễ tết

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN phúc lợi của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT NÔNG

