Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường Tân Canh, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Asahi Japan tuyển dụng Kỹ thuật viên tại tòa nhà với yêu cầu công việc như sau:

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có sức khỏe tốt

- Tốt nghiệp trường trung cấp nghề/cao đẳng kỹ thuật về điện dân dụng, điện lạnh...

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kỹ thuật tại các tòa nhà/khách sạn, nhà máy...

- Có khả năng làm việc nhóm, ham học hỏi, có chí tiến thủ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 7tr - 8tr + thưởng KPI hàng tháng

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định

- Lương tháng 13, thưởng khác…

- Chế độ đào tạo tốt. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp

- Các hoạt động tập thể thường xuyên: Thể thao, bóng đá...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN

