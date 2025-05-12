Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Tecotec HCM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Tecotec HCM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tecotec HCM
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Công Ty Cổ Phần Tecotec HCM

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Tecotec HCM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: 104 Phổ Quang, phường 2, Tân Bình, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nghiên cứu sản phẩm: Thiết bị đo điện;…
Dịch tài liệu hướng dẫn sử dụng, lắp đặt, đào tạo và chuyển giao công nghệ cho khách hàng;
Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng, cung cấp dịch vụ sửa chữa; bảo hành thiết bị;
Chuẩn bị bộ hồ sơ bàn giao, nghiệm thu, hỗ trợ làm hồ sơ thầu;
Thực hiện các nhiệm vụ được phân công và báo cáo công việc cho Giám đốc;

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức:
Các chuyên nghành: Điện - điện tử; Điện công nghiệp
Kỹ năng đọc tài liệu Tiếng Anh, Trung tốt, giao tiếp Tiếng Anh, Trung cơ bản;
Ưu tiên người có kinh nghiệm.
Kỹ năng:
Kỹ năng giao tiếp tốt, không nói lắp, nói ngọng;
Có khả năng trao đổi Email kỹ thuật với nhà sản xuất nước ngoài;
Khả năng làm việc độc lập/theo nhóm;

Tại Công Ty Cổ Phần Tecotec HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật cá nhân, sinh nhật công ty, Lễ 30/4, 1/5, Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 2/9, Trung thu, Lễ Quốc tế Phụ nữ 8/3, 20/10,…;
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;
Có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động;
Có cơ hội tham gia các khóa học về chuyên môn; Đào tạo tại nước ngoài, tiếp xúc và làm việc trực tiếp với các Chuyên gia nước ngoài;
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động;
Du lịch hè hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tecotec HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

