Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Tecotec HCM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Tecotec HCM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: 104 Phổ Quang, phường 2, Tân Bình, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Nghiên cứu sản phẩm: Thiết bị đo điện;…
Dịch tài liệu hướng dẫn sử dụng, lắp đặt, đào tạo và chuyển giao công nghệ cho khách hàng;
Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng, cung cấp dịch vụ sửa chữa; bảo hành thiết bị;
Chuẩn bị bộ hồ sơ bàn giao, nghiệm thu, hỗ trợ làm hồ sơ thầu;
Thực hiện các nhiệm vụ được phân công và báo cáo công việc cho Giám đốc;
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức:
Các chuyên nghành: Điện - điện tử; Điện công nghiệp
Kỹ năng đọc tài liệu Tiếng Anh, Trung tốt, giao tiếp Tiếng Anh, Trung cơ bản;
Ưu tiên người có kinh nghiệm.
Kỹ năng:
Kỹ năng giao tiếp tốt, không nói lắp, nói ngọng;
Có khả năng trao đổi Email kỹ thuật với nhà sản xuất nước ngoài;
Khả năng làm việc độc lập/theo nhóm;
Các chuyên nghành: Điện - điện tử; Điện công nghiệp
Kỹ năng đọc tài liệu Tiếng Anh, Trung tốt, giao tiếp Tiếng Anh, Trung cơ bản;
Ưu tiên người có kinh nghiệm.
Kỹ năng:
Kỹ năng giao tiếp tốt, không nói lắp, nói ngọng;
Có khả năng trao đổi Email kỹ thuật với nhà sản xuất nước ngoài;
Khả năng làm việc độc lập/theo nhóm;
Tại Công Ty Cổ Phần Tecotec HCM Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ lương, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật cá nhân, sinh nhật công ty, Lễ 30/4, 1/5, Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 2/9, Trung thu, Lễ Quốc tế Phụ nữ 8/3, 20/10,…;
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;
Có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động;
Có cơ hội tham gia các khóa học về chuyên môn; Đào tạo tại nước ngoài, tiếp xúc và làm việc trực tiếp với các Chuyên gia nước ngoài;
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động;
Du lịch hè hàng năm.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;
Có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động;
Có cơ hội tham gia các khóa học về chuyên môn; Đào tạo tại nước ngoài, tiếp xúc và làm việc trực tiếp với các Chuyên gia nước ngoài;
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động;
Du lịch hè hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tecotec HCM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI