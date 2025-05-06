Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CHÂU ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 9 - 11 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Đảm bảo hoạt động tốt (lắp đặt, vận hành, phát hiện lỗi, sửa chữa, bảo dưỡng...) của tất cả các máy móc, thiết bị và tài sản cố định khác trong khách sạn.

Sửa chữa tài sản, máy móc của khách sạn nếu các thiết bị bị hỏng

Xây dựng kế hoạch bảo trì ( tháng/năm).

Kiểm tra định kỳ, sửa chữa các trang thiết bị điện tử, máy móc trong khách sạn.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Quản Lý.

Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng cấp hoặc chứng chỉ liên quan đến Kỹ thuật, bảo trì hoặc liên quan

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm liên quan tới điện nước, điều hòa, bảo trì bảo dưỡng tòa nhà..

Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, ham học hỏi.

Vui vẻ, hòa đồng, có khả năng làm việc độc lập tốt.

Có tinh thần hỗ trợ đồng nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CHÂU ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CHÂU ÂU

