Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CHÂU ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CHÂU ÂU
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CHÂU ÂU

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CHÂU ÂU

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 9

- 11 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Đảm bảo hoạt động tốt (lắp đặt, vận hành, phát hiện lỗi, sửa chữa, bảo dưỡng...) của tất cả các máy móc, thiết bị và tài sản cố định khác trong khách sạn.
Sửa chữa tài sản, máy móc của khách sạn nếu các thiết bị bị hỏng
Xây dựng kế hoạch bảo trì ( tháng/năm).
Kiểm tra định kỳ, sửa chữa các trang thiết bị điện tử, máy móc trong khách sạn.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Quản Lý.
Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng cấp hoặc chứng chỉ liên quan đến Kỹ thuật, bảo trì hoặc liên quan
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm liên quan tới điện nước, điều hòa, bảo trì bảo dưỡng tòa nhà..
Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, ham học hỏi.
Vui vẻ, hòa đồng, có khả năng làm việc độc lập tốt.
Có tinh thần hỗ trợ đồng nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CHÂU ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CHÂU ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CHÂU ÂU

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CHÂU ÂU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 82-82A-82B-82C Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

