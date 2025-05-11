Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG SE SOLAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 49/13 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

I. GIÁM SÁT- ĐIỀU PHỐI- HỖ TRỢ

II. XỬ LÝ BẢO HÀNH

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Khả năng sử dụng Tiếng Anh tốt

- Có khả năng thuyết trình, đào tạo về thiết bị năng lượng mặt trời.

- Hiểu biết về nguyên lý hoạt động và các thành phần của hệ thống điện mặt trời.

- Sử dụng thành thạo các công cụ Word, Excel, PowerPoint.

- Có khả năng tổng hợp, phân tích số liệu (tư duy logic tốt).

- Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, trung thực.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG SE SOLAR Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng theo năng lực, lương tháng 13.

- Ký hợp đồng dài hạn, đóng BHXH, BHYT, ngày nghỉ lễ, phép theo quy định nhà nước.

- Môi trường đội ngũ nhân viên trẻ năng động, thân thiện, hòa đồng.

- Thường xuyên có chính sách thưởng: Thưởng quý và thưởng nóng khi có thành tích tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG SE SOLAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.