Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG SE SOLAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG SE SOLAR
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 49/13 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
I. GIÁM SÁT- ĐIỀU PHỐI- HỖ TRỢ
II. XỬ LÝ BẢO HÀNH
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Khả năng sử dụng Tiếng Anh tốt
- Có khả năng thuyết trình, đào tạo về thiết bị năng lượng mặt trời.
- Hiểu biết về nguyên lý hoạt động và các thành phần của hệ thống điện mặt trời.
- Sử dụng thành thạo các công cụ Word, Excel, PowerPoint.
- Có khả năng tổng hợp, phân tích số liệu (tư duy logic tốt).
- Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, trung thực.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG SE SOLAR Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương, thưởng theo năng lực, lương tháng 13.
- Ký hợp đồng dài hạn, đóng BHXH, BHYT, ngày nghỉ lễ, phép theo quy định nhà nước.
- Môi trường đội ngũ nhân viên trẻ năng động, thân thiện, hòa đồng.
- Thường xuyên có chính sách thưởng: Thưởng quý và thưởng nóng khi có thành tích tốt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG SE SOLAR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
