Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN KỲ LÂN làm việc tại Cần Thơ thu nhập Đến 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN KỲ LÂN
Mức lương
Đến 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ: Số 197 đường D4, KDC Hồng Loan, Hưng Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ, Cái Răng
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Đến 7 Triệu
Đưa Giám đốc đi công tác tỉnh miền Tây
Kiểm tra định kỳ giấy tờ xe
Giữ gìn xe sạch sẽ và an toàn
Với Mức Lương Đến 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam từ 24 - 35 tuổi
Có bằng B2
Tốt nghiệp từ Trung cấp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN KỲ LÂN Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH
Lương thưởng theo chế độ của công ty
Tăng lương theo thâm niên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN KỲ LÂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
