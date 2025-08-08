Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 202 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phục vụ đưa rước học sinh Hệ thống nhà trường

- Đưa đón CBNV, Ban Giám Đốc đi công tác, giao dịch hay nhận hàng hóa, tài sản,...theo yêu cầu điều xe

- Thực hiện bảo dưỡng, vệ sinh xe định kỳ

- Cập nhật và báo cáo nhật ký sử dụng nhiên liệu và đảm bảo tài sản luôn trong tình trạng tốt nhất

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Có bằng lái dấu D trở lên

- Tốt nghiệp THPT trở lên

- Hình thức gọn gàng, tác phong nhanh nhẹn, lịch sự

- Sức khỏe tốt

- Thông thạo địa bàn TP. HCM

-Làm việc tại Cơ sở Q.Phú Nhuận: 202 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận TP. HCM

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơm trưa ăn tại trường, đồng phục miễn phí

- Bảo hiểm đầy đủ + BHTN 24/7

- 12 ngày phép năm

- Tăng ca, lễ, Tết lương tính theo đúng Luật lao động

- Lương tháng 13 + Thưởng KPI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company

