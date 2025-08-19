Tuyển Nhân viên lái xe Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: - Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Đảm bảo lái xe an toàn, êm ái, đúng giờ cho Lãnh đạo công ty và các cán bộ cấp cao trong mọi lịch công tác, họp hành, đón tiễn khách VIP.

- Chuẩn bị trước lộ trình, kiểm tra tình trạng xe (động cơ, lốp, phanh, đèn chiếu sáng, nhiên liệu, dầu nhớt...) trước khi đưa đón.

- Bảo dưỡng, rửa vệ sinh xe định kỳ; duy trì nội thất và ngoại thất xe luôn sạch sẽ, lịch sự.

- Tạm ứng và hoàn ứng chi phí đi lại của Công ty theo đúng quy định (xăng dầu, cầu đường, bến bãi, điện thoại công tác...).

- Đảm bảo xe được nạp đủ tiền đối với hệ thống trạm thu phí không dừng (ETC) tại các tài khoản của Công ty, theo dõi và bổ sung đủ kịp thời.

- Đảm bảo xe luôn có bảo hiểm trách nhiệm dân sự và các loại bảo hiểm bắt buộc còn hiệu lực theo quy định của pháp luật.

- Quản lý hồ sơ giao nhận, biên bản giao hàng, chứng từ liên quan đến quá trình vận chuyển (nếu có).

- Phối hợp với bộ phận Hành chính – Nhân sự để lập lịch di chuyển, sắp xếp chỗ đậu, điểm đón/đi.

- Hỗ trợ xếp dỡ hành lý cho Lãnh đạo, khách mời (nếu có) tại sân bay, bến xe hoặc khi đi công tác ngoại tỉnh.

- Tuân thủ nguyên tắc an ninh, giữ bí mật thông tin liên quan đến hành trình, lịch họp, giấy tờ cá nhân của Lãnh đạo.

- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc/Phòng Hành chính – Nhân sự.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam; độ tuổi từ 25 – 45 tuổi.

- Có bằng lái xe hạng B2 trở lên (ưu tiên C hoặc các bằng cấp tương đương).

- Có tối thiểu 8 năm kinh nghiệm lái xe.

- Có kinh nghiệm lái xe riêng cho giám đốc và gia đình tối thiểu 2 năm, ưu tiên ứng viên am hiểu xe SUV hạng sang Lexus GX 550, Prado, CR-V.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm dẫn đường như Google Map, Vietmap để lên lịch trình và điều hướng chính xác.

- Sức khỏe tốt, thị lực đạt tiêu chuẩn lái xe, phản xạ nhanh; không tiền án, tiền sự; không sử dụng chất kích thích (rượu bia trước giờ làm việc).

- Tác phong chuyên nghiệp, thật thà, trung thực, có ý thức chấp hành kỷ luật an toàn giao thông.

- Giao tiếp lịch thiệp, có khả năng xử lý linh hoạt các tình huống giao thông, sự cố nhỏ (cháy nổ, kẹt xe, hỏng hóc vặt...).

- Có hiểu biết cơ bản về bảo dưỡng, kiểm tra, xử lý sự cố kỹ thuật cơ bản của xe hơi.

- Cam kết giữ bí mật thông tin, tuân thủ quy định bảo mật của Công ty.

Tại Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương & Thưởng: 8 triệu (thử việc 1 tháng) và 10 triệu (nhận chính thức).

- Lương tháng thứ 13 và thưởng những đợt lễ theo quy định tại Công ty

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN: Đóng đầy đủ theo quy định của Luật Lao động ngay sau khi ký Hợp đồng lao động chính thức.

Hồ sơ ứng tuyển (bản photo công chứng hoặc bản scan khi gửi email):

- Đơn xin việc (viết tay hoặc đánh máy).

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của chính quyền địa phương (trong 06 tháng gần nhất).

- Bằng lái xe B2/C (bản photo công chứng).

- Giấy khám sức khỏe (không quá 06 tháng) – ưu tiên chứng nhận lái xe hạng nặng (nếu có).

- CMND/CCCD, Sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú (KT3).

- Giấy tờ chứng minh kinh nghiệm lái xe (thư giới thiệu, xác nhận công ty cũ) – nếu có.

- 02 ảnh 3×4 (chụp không quá 06 tháng).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa

