Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 ngõ 321 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận

Lái xe tải

Thực hiện việc giao nhận hàng hóa.

Làm các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Sức khỏe tốt

Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Thông thạo các tuyến đường đi đến trong nội thành thành phố Hà nội cũng như các tỉnh lân cận Hà Nội.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa Thì Được Hưởng Những Gì

Được nghỉ hàng tuần và nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Phụ cấp: ăn trưa

Thưởng theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin