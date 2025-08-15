Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 2 ngõ 321 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận
Lái xe tải
Thực hiện việc giao nhận hàng hóa.
Làm các công việc khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Sức khỏe tốt
Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm với công việc
Thông thạo các tuyến đường đi đến trong nội thành thành phố Hà nội cũng như các tỉnh lân cận Hà Nội.
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa Thì Được Hưởng Những Gì
Được nghỉ hàng tuần và nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
Phụ cấp: ăn trưa
Thưởng theo hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa
