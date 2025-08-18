Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Nhận và quản lý xe ô tô: Theo dõi và thực hiện công việc chăm sóc, vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì xe theo kế hoạch và yêu cầu của công ty;

- Lái xe đưa đón CBCNV, khách hàng, đối tác của công ty. Tuyến xe đưa đón: từ Cầu Giấy (Hà Nội) → KCN Yên Phong (Bắc Ninh) và ngược lại;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT trở lên;

- Có bằng lái xe hạng D;

- Có kinh nghiệm lái xe từ 3-5 năm trở lên.

Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm sau khi tiếp nhận chính thức từ khoảng 10,000,000 đến 15,000,000 đồng (Có thể thỏa thuận với trường hợp ứng viên vượt trội về năng lực/kinh nghiệm);

Môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp, thân thiện (áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng/ Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001/ ISO 14001/ IATF 16949 và phương pháp 5S, Kaizen);

Được đóng BHXH, BHYT, ngày nghỉ phép năm theo quy định;

Được hưởng các chế độ phúc lợi; thưởng các dịp Lễ, Tết theo quy định của Công ty; thưởng sáng kiến, thưởng nhân viên của năm...;

Được tham gia các hoạt động do Công ty tổ chức: du lịch, teambuilding...;

Được cấp phát đồng phục làm việc theo tiêu chuẩn Công ty;

Khám sức khỏe định kì tại các cơ sở uy tín;

Phụ cấp ăn trưa và một số phụ cấp khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN

