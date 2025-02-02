Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN T.D làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 5 - 5 Triệu

Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN T.D làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 5 - 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN T.D
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN T.D

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN T.D

Mức lương
5 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: 32

- 34 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 5 - 5 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, email, tin nhắn từ khách hàng.
Trả lời các câu hỏi, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ golf của khu căn hộ.
Ghi nhận thông tin đặt phòng golf trong nhà, yêu cầu dịch vụ của khách hàng.
Xử lý các khiếu nại, phản hồi của khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.
Cập nhật thông tin khách hàng và lịch sử giao dịch.
Hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.
Làm việc theo ca, bao gồm cả ngày cuối tuần và ngày lễ.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 5 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng.
Có kinh nghiệm từ 0 đến 1 năm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về golf).
Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, rõ ràng.
Khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.
Thái độ làm việc tích cực, chuyên nghiệp, thân thiện.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN T.D Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN T.D

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN T.D

CÔNG TY CỔ PHẦN T.D

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 32- 34 Trần Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

