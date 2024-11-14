Tuyển Hành chính CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN SAIGON RIVERSIDE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Club Royale, 1 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Q1, HCM (Lầu 1&2 khách sạn Renaissance Riverside), Quận 1

- Welcoming customers at the reception desk

Đón tiếp khách hàng ở quầy lễ tân, chỉ tuyển nữ

- Providing information to customers about current promotions and answering their inquiries

Tư vấn cho khách các chương trình khuyến mãi hiện có, giải đáp các thắc mắc cho khách hàng

- Forwarding customer complaints (if any) to the Manager

Chuyển tiếp các yêu cầu khiếu nại của khách hàng (nếu có) đến Quản lý

- Carrying out other requests from the Manager

Thực hiện các yêu cầu khác của Quản lý

- Excellent communication and customer service skills.

Kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng tốt

- Well problem solving skills with a high attention to detail

Kỹ năng giải quyết vấn đề và quan sát tốt.

- Willingness to work night shift, weekends, and holidays.

Sẵn sàng làm việc cả đêm, cuối tuần và ngày lễ.

- Good Computer skill

Kỹ năng sử dụng máy tính tốt

- Fluently English communication skills. Chinese/Korean additional language – beneficial

Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh tốt. Ngoại ngữ thứ hai Tiếng Hoa/Tiếng Hàn là một lợi thế

- Priority will be given to candidates with experience working in a club environment and who can tolerate the smell of cigarette smoke

Ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm làm việc tại môi trường Club, chịu được mùi khói thuốc

Tại CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN SAIGON RIVERSIDE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 9-14 triệu (lương cơ bản, thưởng theo doanh thu, pc làm đêm, pc gửi xe, tiền tip)

Income 9-14 million (Basic salary, bonus, night work allowance, parking allowance, tip)

- Phụ cấp ngoại ngữ (nếu giao tiếp tiếng Hoa hoặc tiếng Hàn tốt)

Language allowance (fluently Korean/Chinese communication skills)

- Các chế độ và quyền lợi khác theo Luật Lao động được đảm bảo đầy đủ

All benefits under the Labor code are fully ensured.

- Được làm việc trong môi trường làm việc năng động

Professional working environment

- Được hưởng chế độ đãi ngộ hấp dẫn từ phía công ty:

Other benefits of company:

+ Public Holiday Bonus / Thưởng lễ tết

+ 13th salary / Thưởng Lương tháng 13

+ Meals, uniform, laundry support / Các bữa ăn, đồng phục, giặt ủi

+ Accident insurance package / Bảo hiểm tai nạn

