Tuyển Hành chính CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN SAIGON RIVERSIDE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN SAIGON RIVERSIDE
- Hồ Chí Minh: Club Royale, 1 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Q1, HCM (Lầu 1&2 khách sạn Renaissance Riverside), Quận 1
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
- Welcoming customers at the reception desk
Đón tiếp khách hàng ở quầy lễ tân, chỉ tuyển nữ
chỉ tuyển nữ
- Providing information to customers about current promotions and answering their inquiries
Tư vấn cho khách các chương trình khuyến mãi hiện có, giải đáp các thắc mắc cho khách hàng
- Forwarding customer complaints (if any) to the Manager
Chuyển tiếp các yêu cầu khiếu nại của khách hàng (nếu có) đến Quản lý
- Carrying out other requests from the Manager
Thực hiện các yêu cầu khác của Quản lý
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng tốt
- Well problem solving skills with a high attention to detail
Kỹ năng giải quyết vấn đề và quan sát tốt.
- Willingness to work night shift, weekends, and holidays.
Sẵn sàng làm việc cả đêm, cuối tuần và ngày lễ.
- Good Computer skill
Kỹ năng sử dụng máy tính tốt
- Fluently English communication skills. Chinese/Korean additional language – beneficial
Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh tốt. Ngoại ngữ thứ hai Tiếng Hoa/Tiếng Hàn là một lợi thế
- Priority will be given to candidates with experience working in a club environment and who can tolerate the smell of cigarette smoke
Ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm làm việc tại môi trường Club, chịu được mùi khói thuốc
Tại CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN SAIGON RIVERSIDE Thì Được Hưởng Những Gì
Income 9-14 million (Basic salary, bonus, night work allowance, parking allowance, tip)
- Phụ cấp ngoại ngữ (nếu giao tiếp tiếng Hoa hoặc tiếng Hàn tốt)
Language allowance (fluently Korean/Chinese communication skills)
- Các chế độ và quyền lợi khác theo Luật Lao động được đảm bảo đầy đủ
All benefits under the Labor code are fully ensured.
- Được làm việc trong môi trường làm việc năng động
Professional working environment
- Được hưởng chế độ đãi ngộ hấp dẫn từ phía công ty:
Other benefits of company:
+ Public Holiday Bonus / Thưởng lễ tết
+ 13th salary / Thưởng Lương tháng 13
+ Meals, uniform, laundry support / Các bữa ăn, đồng phục, giặt ủi
+ Accident insurance package / Bảo hiểm tai nạn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN SAIGON RIVERSIDE
