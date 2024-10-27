Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TECHPAL làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Sóc Trăng: Số 20A An Dương Vương – Phường 10 – TP Sóc Trăng, Tx Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phát triển Khách hàng là các Đại lý, Siêu thị, Công ty XNK,... phù hợp với sản phẩm Công ty đang kinh doanh Chăm sóc Khách hàng và bán hàng theo lịch trình. Nghiên cứu và khảo sát thị trường Kết hợp với bộ phận kinh doanh lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo Xây dựng nội dung cho các kênh mạng xã hội: Facebook, Zalo, Website, Blog, Youtube... Thực hiện quản trị website, tối ưu SEO, tối ưu SEM, content marketing, tối ưu website Thực hiện các báo cáo quản trị liên quan đến phòng marketing cho BLĐ

Phát triển Khách hàng là các Đại lý, Siêu thị, Công ty XNK,... phù hợp với sản phẩm Công ty đang kinh doanh

Chăm sóc Khách hàng và bán hàng theo lịch trình.

Nghiên cứu và khảo sát thị trường

Kết hợp với bộ phận kinh doanh lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo

Xây dựng nội dung cho các kênh mạng xã hội: Facebook, Zalo, Website, Blog, Youtube...

Thực hiện quản trị website, tối ưu SEO, tối ưu SEM, content marketing, tối ưu website

Thực hiện các báo cáo quản trị liên quan đến phòng marketing cho BLĐ

=> Nội dung chi tiết trao đổi thêm tại buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Lĩnh vực: Nông sản (Hành tím, Gạo ST25), Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền Thông, Quản trị Kinh doanh và các ngành liên quan. Ưu tiên: Có kinh nghiệm trên 1- 2 năm về mảng marketing, sale. Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh, edit video. Có khả năng viết: bài đăng fanpage, bài SEO website, bài PR, bài viết quảng cáo. Nằm bắt trends (xu hướng) tốt. Nghiêm túc và gắn bó để phát triển.

Lĩnh vực: Nông sản (Hành tím, Gạo ST25), Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền Thông, Quản trị Kinh doanh và các ngành liên quan.

Ưu tiên: Có kinh nghiệm trên 1- 2 năm về mảng marketing, sale.

Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh, edit video.

Có khả năng viết: bài đăng fanpage, bài SEO website, bài PR, bài viết quảng cáo.

Nằm bắt trends (xu hướng) tốt.

Nghiêm túc và gắn bó để phát triển.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHPAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tháng: 10 - 15 triệu (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm) Thưởng doanh thu Thưởng hiệu quả, thưởng thành tích, thưởng dự án Thưởng tháng lương 13 Thưởng đãi ngộ hội nhập 24 tháng Xét duyệt tăng lương định kỳ 6 tháng/lần. Hưởng 12 ngày nghỉ phép nguyên lương/năm. Được tham gia khoá huấn luyện bài bản về kỹ năng cần cho công việc. Đầy đủ Bảo hiểm và các chế độ phúc lợi (hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, thể thao văn nghệ, lễ tết....). Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến

Thu nhập tháng: 10 - 15 triệu (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm)

Thưởng doanh thu

Thưởng hiệu quả, thưởng thành tích, thưởng dự án

Thưởng tháng lương 13

Thưởng đãi ngộ hội nhập 24 tháng

Xét duyệt tăng lương định kỳ 6 tháng/lần.

Hưởng 12 ngày nghỉ phép nguyên lương/năm.

Được tham gia khoá huấn luyện bài bản về kỹ năng cần cho công việc.

Đầy đủ Bảo hiểm và các chế độ phúc lợi (hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, thể thao văn nghệ, lễ tết....).

Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHPAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin