Tuyển Nhân viên Marketing Unimob Studio làm việc tại Kon Tum thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu

Địa điểm làm việc - Kon Tum: - 61 Ngụy Như Kon Tum, Thành phố Kon Tum

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Nghiên cứu, khảo sát thị trường, phân tích nhu cầu người dùng.

Cung cấp dữ liệu khảo sát thị trường để cùng team đánh giá.

Đề xuất ý tưởng và làm việc cùng đội Creative.

Thử nghiệm, đo đạc và đánh giá ý tưởng dựa trên benchmark.

Cấu hình cửa hàng và tối ưu ASO.

Cấu hình các công cụ phân tích và quảng cáo: Firebase, Ironsource, Appsflyer.

Lập kế hoạch, triển khai các chiến dịch quảng cáo cho sản phẩm.

Phân tích dữ liệu từ sản phẩm và kênh quảng cáo để tối ưu.

Làm việc với các publisher trong những dự án hợp tác.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Marketing mảng Game (Ưu tiên làm việc ở Công ty sản xuất Game)

Tiếng Anh bắt buộc

Có kiến thức về thị trường game di động.

Có kiến thức về Google Play Console, App Store Connect và ASO.

Có kiến thức về Appsflyer, Firebase, App Annine(data.ai), SensorTower.

Có kiến thức về IronSource hoặc MAX.

Có kiến thức về Facebook Ads, Unity Ads, Mintegral, Google Adword.

Có kỹ năng về phân tích thị trường.

Có tư duy về data và A/B testing.

Tại Unimob Studio Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn từ 18.000.000 - 22.000.000 triệu tuỳ theo năng lực.

Làm việc 5 ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ T7, CN).

Được làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp và sáng tạo.

Xét tăng lương 2 lần/năm.

Chế độ thưởng theo hiệu quả, lợi nhuận hấp dẫn.

Du lịch 2 lần mỗi năm, sinh nhật, party, hoạt động ngoại khóa để gắn kết các thành viên trong công ty.

Chế độ phúc lợi cao, cơ hội phát triển bản thân và theo đuổi đam mê.

Đóng bảo hiểm sau thử việc. Công ty chi trả toàn bộ chi phí trích đóng bảo hiểm

Công ty hỗ trợ cơm trưa, vé xe 100%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Unimob Studio

