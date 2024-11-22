Tuyển Nhân Viên Marketing thu nhập 7 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chung cư Gamuda, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

Quay dựng, chỉnh sửa video hoàn chỉnh để chạy quảng cáo facebook.

Viết bài content về sản phẩm để chạy quảng cáo, chăm sóc page và các kênh truyền thông của công ty như facebook, tiktok, shopee.

Hỗ trợ đồng nghiệp quay dựng và lên ý tưởng chiến dịch quảng cáo.

Thực hiện báo cáo và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam / Nữ từ 20-26 tuổi tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến sáng tạo nội dung, sáng tạo.

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong môi trường in ấn và xuất bản sách.

Tại Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Huyền Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7tr + thưởng nóng + thưởng doanh số (thu nhập lên đến 12tr-30tr)

Được hưởng chế độ đãi ngộ tất cả các ngày lễ, tết,... trong năm.

Làm việc trong môi trường trẻ năng động.

Tham gia các khoá học nâng cao trình độ theo yêu cầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Huyền

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin