Tuyển Nhân Viên Marketing thu nhập 7 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Huyền
Mức lương
7 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Chung cư Gamuda, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 30 Triệu
Quay dựng, chỉnh sửa video hoàn chỉnh để chạy quảng cáo facebook.
Viết bài content về sản phẩm để chạy quảng cáo, chăm sóc page và các kênh truyền thông của công ty như facebook, tiktok, shopee.
Hỗ trợ đồng nghiệp quay dựng và lên ý tưởng chiến dịch quảng cáo.
Thực hiện báo cáo và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam / Nữ từ 20-26 tuổi tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến sáng tạo nội dung, sáng tạo.
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong môi trường in ấn và xuất bản sách.
Tại Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Huyền Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 7tr + thưởng nóng + thưởng doanh số (thu nhập lên đến 12tr-30tr)
Được hưởng chế độ đãi ngộ tất cả các ngày lễ, tết,... trong năm.
Làm việc trong môi trường trẻ năng động.
Tham gia các khoá học nâng cao trình độ theo yêu cầu công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Huyền
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
