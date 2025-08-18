Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phần Mềm Việt Đà làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: số 41 Trần Văn Ơn – Hòa An, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để tư vấn và giới thiệu sản phẩm phần mềm của công ty.

Phân tích nhu cầu của khách hàng và đưa ra giải pháp phần mềm phù hợp.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing, bán hàng để đạt chỉ tiêu doanh số.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Làm việc với các bộ phận khác trong công ty (kỹ thuật, hỗ trợ khách hàng) để đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.

Báo cáo kết quả công việc và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả bán hàng.

Thường xuyên cập nhật kiến thức về thị trường phần mềm và các sản phẩm cạnh tranh.

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Sinh viên thực tập, đang chờ bằng hoặc tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán, kinh doanh, tài chính

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.

Am hiểu về kế toán, biết sử dụng phần mềm kế toán, các phần mềm quản lý… là 1 lợi thế

Có laptop cá nhân để làm việc

Tại Công ty TNHH Phần Mềm Việt Đà Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7 – 40 triệu/tháng (cứng + hoa hồng không giới hạn + thưởng hiệu quả)

Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Senior → Leader → Trưởng nhóm

Được trang bị đầy đủ: điện thoại, sim, cước phí

Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng nóng, BHXH – BHYT đầy đủ

Môi trường minh bạch, đồng nghiệp hỗ trợ nhau, team trẻ trung & chuyên nghiệp

Làm việc tại văn phòng công ty, giờ hành chính từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần Mềm Việt Đà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.