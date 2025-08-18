Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phần Mềm Việt Đà làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Phần Mềm Việt Đà
- Nghệ An: số 41 Trần Văn Ơn – Hòa An, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.
Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để tư vấn và giới thiệu sản phẩm phần mềm của công ty.
Phân tích nhu cầu của khách hàng và đưa ra giải pháp phần mềm phù hợp.
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing, bán hàng để đạt chỉ tiêu doanh số.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
Làm việc với các bộ phận khác trong công ty (kỹ thuật, hỗ trợ khách hàng) để đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.
Báo cáo kết quả công việc và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả bán hàng.
Thường xuyên cập nhật kiến thức về thị trường phần mềm và các sản phẩm cạnh tranh.
Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên thực tập, đang chờ bằng hoặc tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán, kinh doanh, tài chính
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.
Am hiểu về kế toán, biết sử dụng phần mềm kế toán, các phần mềm quản lý… là 1 lợi thế
Có laptop cá nhân để làm việc
Tại Công ty TNHH Phần Mềm Việt Đà Thì Được Hưởng Những Gì
Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Senior → Leader → Trưởng nhóm
Được trang bị đầy đủ: điện thoại, sim, cước phí
Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng nóng, BHXH – BHYT đầy đủ
Môi trường minh bạch, đồng nghiệp hỗ trợ nhau, team trẻ trung & chuyên nghiệp
Làm việc tại văn phòng công ty, giờ hành chính từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần Mềm Việt Đà
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
