Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Môi Trường Việt làm việc tại Bình Thuận thu nhập 6 - 10 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Tư vấn và lập các hồ sơ về môi trường như: Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, Lập hồ sơ xin giấy phép môi trường, Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, Báo cáo công tác bảo vệ môi trường,...

- Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ thực hiện các hồ sơ môi trường.

- Tư vấn pháp lý liên quan đến môi trường.

- Xử lý các công việc khác liên quan đến VP theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành môi trường, địa chất, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và các chuyên ngành có liên quan.

- Ưu tiên nắm vững Luật chuyên ngành và các văn bản luật liên quan.

- Thành thạo tin học văn phòng, Biết sử dụng Autocad 2D là 1 lợi thế

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

- Có khả năng chịu được áp lực, năng động, nhiệt tình.

- Kinh nghiệm:1 năm trở lên trong công việc viết hồ sơ, tư vấn môi trường.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Môi Trường Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động giúp nhân viên hoàn thiện kỹ năng và kiến thức.

- Được tập huấn, đào tạo liên tục về chuyên môn và theo yêu cầu công việc.

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty.

- Thưởng lễ, tết, doanh số... theo quy định Công ty.

- Lương: 6tr - 10tr (tùy theo năng lực).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Môi Trường Việt

