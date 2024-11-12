Tuyển Nhân viên vật tư CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Hưng Yên - Hải Phòng - Nam Định ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên vật tư Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

a. Thực hiện công tác mua hàng

- Lập kế hoạch mua hàng trong nước theo tiến độ đối với những dự án được phân công, phụ trách. (Các dự án tại các tỉnh khu vực phía Bắc)

Có mặt tại công trường để thực hiện nghiệm thu và bàn giao vật tư, hàng hóa mình phụ trách.

- Đàm phán và xây dựng cơ chế đại lý ở các cấp độ với các mặt hàng trọng điểm hoặc để dành được các chế độ ưu tiên trong mua hàng của các hãng nổi tiếng.

b. Điều phối hàng hóa.

- Điều phối hàng hóa từ nhà sản xuất tới các công trình giao hàng cho từng dự án

c. Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đi lại giữa các dự án khi có yêu cầu (Bắc Giang, Hải Phòng, Nam Định)

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Chế độ đãi ngộ:

- Thu nhập hấp dẫn xứng đáng với năng lực trong khoảng: 14M - 18M (Thỏa thuận)

- Được đề xuất tăng lương theo năng lực của bản thân.

- Thưởng KPIs theo hiệu quả công việc.

- Trợ cấp ăn, gửi xe..

2/ Sức khỏe, đời sống tinh thần, văn hóa

- BHXH, BHYT, BHTN...theo quy định Công ty và luật Bảo hiểm quy định

- Ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, lương thưởng tháng 13, quà sinh nhật, du lịch hàng năm, party cuối năm, team building... và đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo nội quy Công ty.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, thân thiện

- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực và định hướng của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG

