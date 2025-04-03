Tuyển Nhân viên vật tư AA Decor Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 76 Đường số 4, Phường Tân Kiểng, Quận 7, HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên vật tư Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Mua hàng Vật tư:

- Dụng cụ ngành xây dựng, nội thất, MEP.

- Tìm nhà cung cấp, lấy báo giá, so sánh lựa chọn để có Nhà cung cấp phù hợp.

- Lập đơn đặt hàng/ hợp đồng và theo dõi tiến độ giao hàng nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Làm hồ sơ, quyết toán/ thanh toán với các đơn hàng, hợp đồng.

2. Cập nhật thông tin nhà cung cấp:

- Năng lực, sản phẩm. thời gian giao hàng, dịch vụ hậu mãi, phương pháp thanh toán đến Ban giám đốc để chọn được Nhà cung cấp phù hợp nhất.

3. Báo cáo công tác mua hàng theo định kỳ cho Trưởng phòng/ Ban giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KỸ NĂNG:

- Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên

- Quản lý các mối quan hệ với nhà cung cấp

- Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp

- Thương lượng đàm phán hợp đồng mạnh mẽ

