Tuyển Nhân viên vật tư AA Decor Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

AA Decor Corporation
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
AA Decor Corporation

Nhân viên vật tư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vật tư Tại AA Decor Corporation

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 76 Đường số 4, Phường Tân Kiểng, Quận 7, HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên vật tư Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Mua hàng Vật tư:
- Dụng cụ ngành xây dựng, nội thất, MEP.
- Tìm nhà cung cấp, lấy báo giá, so sánh lựa chọn để có Nhà cung cấp phù hợp.
- Lập đơn đặt hàng/ hợp đồng và theo dõi tiến độ giao hàng nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.
- Làm hồ sơ, quyết toán/ thanh toán với các đơn hàng, hợp đồng.
2. Cập nhật thông tin nhà cung cấp:
- Năng lực, sản phẩm. thời gian giao hàng, dịch vụ hậu mãi, phương pháp thanh toán đến Ban giám đốc để chọn được Nhà cung cấp phù hợp nhất.
3. Báo cáo công tác mua hàng theo định kỳ cho Trưởng phòng/ Ban giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KỸ NĂNG:
- Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên
- Quản lý các mối quan hệ với nhà cung cấp
- Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp
- Thương lượng đàm phán hợp đồng mạnh mẽ

Tại AA Decor Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AA Decor Corporation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

AA Decor Corporation

AA Decor Corporation

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 76 đường số 4, phường Tân Kiểng, quận 7, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

