Tuyển Nhân viên vật tư Công Ty TNHH Kiên Nam làm việc tại Long An thu nhập 9 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Long An: - Lô MB4 - 3 Khu Công Nghiệp Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc, Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Huyện Đức Hòa

Nhân viên vật tư

- Tập hợp các chứng từ liên quan lập phiếu nhập - xuất kho trên phần mềm, in phiếu và tiến hành các thủ tục nhập-xuất kho.

- Lưu trữ và chịu trách nhiệm bảo mật các tài liệu,số liệu trong phạm vi công việc được phân công.

- Lập báo cáo tồn kho.

- Kiểm soát nhập xuất tồn kho và báo cáo nhập xuất tồn.

- Trực tiếp tham gia kiểm đếm, kiểm tra, đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.

- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính

- Vi tính: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng Excel, Word...

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu cơ bản;

- Nắm bắt chính sách pháp luật của Nhà nước về kế toán-tài chính;

- Khả năng làm việc độc lập; Cẩn thận, chăm chỉ, ham học hỏi, có tính kỷ luật, năng động.

- Trung thực trong công việc.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Tại Công Ty TNHH Kiên Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 9 triệu - 12 triệu/tháng; Bữa trưa miễn phí tại Công ty

Được ký HĐLĐ, hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, du lịch, thưởng lễ tết…theo quy định của Công ty.

Có xe đưa đón đến KCN Đức Hòa - Long An.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kiên Nam

