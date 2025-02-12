Tuyển Nhân viên vật tư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên vật tư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY

Nhân viên vật tư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vật tư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 51A Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên vật tư Với Mức Lương Thỏa thuận

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Địa chỉ: 51A Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quân 3, HCM
Ngành Nghề:
- Tư vấn, thiết kế và xây dựng trọn gói nội-ngoại thất cho các công trình Nhà mẫu, Villa, Clubhouse, Café, Nhà hàng, Khách sạn,...
- Sản xuất và cung cấp các sản phẩm nội thất rời qua các shoroom.
Quy mô: 100 - 200 người
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Vật tư ngành Xây dựng - Nội thất
Mức lương: Thỏa thuận
Thời gian làm việc: Làm việc 44h/tuần.
+ Thứ 2: Sáng 08h00 - 11h30 Chiều: 13h00 - 17h30
+ Thứ 7: Sáng 08h00 - 12h00"
Số lượng: 5 nhân viên
Mô tả công việc
1. Mua hàng Vật tư - Dụng cụ ngành xây dựng, nội thất, MEP.
- Tìm nhà cung cấp, lấy báo giá, so sánh lựa chọn để có Nhà cung cấp phù hợp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 110 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

