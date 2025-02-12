Tuyển Nhân viên vật tư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY

Địa chỉ: 51A Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quân 3, HCM

Ngành Nghề:

- Tư vấn, thiết kế và xây dựng trọn gói nội-ngoại thất cho các công trình Nhà mẫu, Villa, Clubhouse, Café, Nhà hàng, Khách sạn,...

- Sản xuất và cung cấp các sản phẩm nội thất rời qua các shoroom.

Quy mô: 100 - 200 người

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Vật tư ngành Xây dựng - Nội thất

Mức lương: Thỏa thuận

Thời gian làm việc: Làm việc 44h/tuần.

+ Thứ 2: Sáng 08h00 - 11h30 Chiều: 13h00 - 17h30

+ Thứ 7: Sáng 08h00 - 12h00"

Số lượng: 5 nhân viên

Mô tả công việc

1. Mua hàng Vật tư - Dụng cụ ngành xây dựng, nội thất, MEP.

- Tìm nhà cung cấp, lấy báo giá, so sánh lựa chọn để có Nhà cung cấp phù hợp.