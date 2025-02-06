Tuyển Nhân viên vật tư Công Ty TNHH Thang Máy Taco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên vật tư Công Ty TNHH Thang Máy Taco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Thang Máy Taco
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty TNHH Thang Máy Taco

Nhân viên vật tư

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vật tư Tại Công Ty TNHH Thang Máy Taco

Mức lương
16 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 59, Đinh Thị Thi, khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên vật tư Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

- Phụ trách hàng hóa, nguyên vật liệu nhập khẩu, hỗ trợ phiên dịch đơn hàng
- Quản lý, theo dõi đơn hàng nhập khẩu, phối hợp các bộ phận để đảm bảo tiến độ đơn hàng.
- Phân tích, tổng hợp dữ liệu, thực hiện các bút toán kế toán tổng hợp liên quan, đối chiếu, kiểm tra số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp lên phần mềm ERP
- Đối chiếu thu chi
- Hoàn thiện bộ chứng từ NK.
- Chịu trách nhiệm và báo cáo cập nhật về công việc, lĩnh vực phụ trách cũng như các vấn đề liên quan NK.
- Quản lý, lưu trữ chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa.

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, ĐH chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan

Tại Công Ty TNHH Thang Máy Taco Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 16-18tr, hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định công ty
- Công ty có chế độ ứng lương mỗi tháng 01 lần (từ 15 đến 20 hàng tháng)
- Có phụ cấp suất cơm trưa văn phòng
- Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết (theo kết quả kinh doanh của đơn vị)
- Chế độ bảo hiểm và chế độ khác theo quy định pháp luật
- Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng và có cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thang Máy Taco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thang Máy Taco

Công Ty TNHH Thang Máy Taco

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Ô 9, Lô A10-1, đường D2, khu công nghiệp Đất Cuốc khu B, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-vat-tu-thu-nhap-16-18-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job285292
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm AA Decor Corporation
Tuyển Nhân viên vật tư AA Decor Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
AA Decor Corporation
Hạn nộp: 03/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên
Tuyển Nhân viên vật tư Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD
Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên vật tư CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Nicotex Fly
Tuyển Nhân viên vật tư Công ty Cổ phần Nicotex Fly làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Nicotex Fly
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kiên Nam
Tuyển Nhân viên vật tư Công Ty TNHH Kiên Nam làm việc tại Long An thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Kiên Nam
Hạn nộp: 31/03/2025
Long An Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Tuyển Nhân viên vật tư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Hạn nộp: 14/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Tuyển Nhân viên vật tư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Hạn nộp: 14/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên
Tuyển Nhân viên vật tư Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD
Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên
Hạn nộp: 15/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Tuyển Nhân viên vật tư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Hạn nộp: 14/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thang Máy Taco
Tuyển Nhân viên vật tư Công Ty TNHH Thang Máy Taco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Thang Máy Taco
Hạn nộp: 09/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 29/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm AA Decor Corporation
Tuyển Nhân viên vật tư AA Decor Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
AA Decor Corporation
Hạn nộp: 03/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên
Tuyển Nhân viên vật tư Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD
Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên vật tư CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Nicotex Fly
Tuyển Nhân viên vật tư Công ty Cổ phần Nicotex Fly làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Nicotex Fly
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kiên Nam
Tuyển Nhân viên vật tư Công Ty TNHH Kiên Nam làm việc tại Long An thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Kiên Nam
Hạn nộp: 31/03/2025
Long An Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Tuyển Nhân viên vật tư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Hạn nộp: 14/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Tuyển Nhân viên vật tư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Hạn nộp: 14/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên
Tuyển Nhân viên vật tư Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD
Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên
Hạn nộp: 15/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Tuyển Nhân viên vật tư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Hạn nộp: 14/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thang Máy Taco
Tuyển Nhân viên vật tư Công Ty TNHH Thang Máy Taco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Thang Máy Taco
Hạn nộp: 09/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên vật tư Công Ty TNHH Thang Máy Taco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu Công Ty TNHH Thang Máy Taco
16 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vật tư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vật tư AA Decor Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận AA Decor Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm