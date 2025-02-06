Tuyển Nhân viên vật tư Công Ty TNHH Thang Máy Taco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 59, Đinh Thị Thi, khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên vật tư Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

- Phụ trách hàng hóa, nguyên vật liệu nhập khẩu, hỗ trợ phiên dịch đơn hàng

- Quản lý, theo dõi đơn hàng nhập khẩu, phối hợp các bộ phận để đảm bảo tiến độ đơn hàng.

- Phân tích, tổng hợp dữ liệu, thực hiện các bút toán kế toán tổng hợp liên quan, đối chiếu, kiểm tra số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp lên phần mềm ERP

- Đối chiếu thu chi

- Hoàn thiện bộ chứng từ NK.

- Chịu trách nhiệm và báo cáo cập nhật về công việc, lĩnh vực phụ trách cũng như các vấn đề liên quan NK.

- Quản lý, lưu trữ chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa.

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, ĐH chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan

Tại Công Ty TNHH Thang Máy Taco Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 16-18tr, hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định công ty

- Công ty có chế độ ứng lương mỗi tháng 01 lần (từ 15 đến 20 hàng tháng)

- Có phụ cấp suất cơm trưa văn phòng

- Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết (theo kết quả kinh doanh của đơn vị)

- Chế độ bảo hiểm và chế độ khác theo quy định pháp luật

- Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng và có cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thang Máy Taco

