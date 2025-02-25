Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Powerlogics Bá Thiện Vina làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Lô C1, KCN Bá Thiện 2, Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh phúc

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Gửi PO cho nhà cung cấp, quản lý nguyên vật liệu (PO, PSI, quản lý tồn…)

• Hàng tháng xử lý Makam và chuẩn bị hồ sơ thanh toán

• Biết được tiến độ, hiện trạng vận chuyển hàng hóa

• Xử lý nhập hàng lên ERP và chứng từ thanh toán cho nhà cung cấp

• Làm công việc cấp trên giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học.

• Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo / ưu tiên biết tiếng Hàn

• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về mua hàng

• Giới tính: Nam 30 tuổi trở lên, ứng viên gửi 2 bản CV bao gồm tiếng Anh và tiếng Việt

• Chăm chỉ, nhanh nhẹn.

Tại Công Ty TNHH Powerlogics Bá Thiện Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Powerlogics Bá Thiện Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin