Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sông Lam làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Số 286 Nguyễn Trãi, Phường Hà Huy Tập,, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, đánh giá, Phân tích, lựa chọn Nhà cung cấp.

- Đám phán với nhà cung cấp (giá cả, thời gian giao hàng, thanh toán, các điều khoản trong hợp đồng...).

- Tìm Kiếm Nguồn hàng lĩnh vực thiết bị công nghiệp, Thiết Bị Điện, Tự Động Hóa,..

- Thực hiện hợp đồng với nhà cung cấp (ký hợp đồng, thủ tục thanh toán, theo dõi hàng hóa, các điều khoản trong hợp đồng...)

- Làm việc với đơn vị Logistic để thông quan hàng hoá, xử lý việc sau thông quan (nếu có)

- Phối hợp với các phòng ban để thực hiện đơn hàng được diễn ra đúng thời gian.

- Lập kế hoạch mua hàng và thực hiện hoạt động mua hàng hóa dịch vụ đáp ứng yêu cầu của các Phòng ban liên quan

- Theo dõi và xử lý các khiếu nại phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. đổi trả hàng (nếu có)

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên và hỗ trợ thành viên trong nhóm để xử lý các công việc liên quan

- Làm các công tác liên quan đến công việc mua bán hàng hóa khác

- Thực hiện chế độ báo cáo công việc theo yêu cầu lãnh đạo. Theo dõi tiến độ giao hàng, Quản lý cập nhật đơn đặt hàng, NCC...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành kinh tế.

- Sử dụng được Tiếng Anh cơ bản (đọc, viết thương mại cơ bản)

- Ứng viên có kinh nghiệm Xuất nhập khẩu và có khả năng giao tiếp tiếng Trung được ưu tiên tuyển dụng.

Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sông Lam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Từ 8.000.000 VNĐ trở lên thhu nhập không giới hạn (Đàm phán khi phỏng vấn dựa theo năng lực, kinh nghiệm).

- Gói thưởng năm theo doanh thu.

- Được đánh giá tăng lương hàng năm theo kết quả công việc.

– Môi trường làm việc trẻ trung, nhiệt huyết và ưu tiên sự phát triển của nhân viên

- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo Luật lao động. Đóng BHXH sau thời gian thử việc 2 tháng.

- Chế độ du lịch hàng năm, thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật...

- Được tham gia các khóa đào tạo theo nhu cầu phát triển SXKD của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sông Lam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin