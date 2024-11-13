Tuyển Hiệu đính và nhập liệu CENNEXT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

CENNEXT
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CENNEXT

Hiệu đính và nhập liệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hiệu đính và nhập liệu Tại CENNEXT

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Toàn Quốc

- Hồ Chí Minh

- Đà Nẵng ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Hiệu đính và nhập liệu

- Cập nhật, chỉnh sửa và cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến sản phẩm nhằm giúp sản phẩm hiển thị rõ ràng, độc đáo trên Website Thương mại điện tử của đối tác bằng Tiếng Anh.
- Kiểm tra, duy trì dữ liệu sản phẩm trên Website Thương mại điện tử lớn.
- Phân loại Data của sản phẩm để phục vụ những công việc như loại bỏ sản phẩm hết hàng, phân loại, theo các bộ tiêu chuẩn của khách hàng để tránh nhầm lẫn. Đồng thời giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm hơn theo các tiêu chí.
- Chi tiết công việc được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm, có ý thức, trách nhiệm trong công việc.
- Tiếng Anh đọc, viết khá ( không yêu cầu chứng chỉ), ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp.
- Thao tác sử dụng Excel cơ bản.
- Chỉ tuyển làm lâu dài, không nhận làm thời vụ. Không nhận ứng viên đã có công việc giờ hành chính.
- Đảm bảo trang thiết bị làm việc: Có Laptop hoặc PC đầy đủ camera + mic hoạt động tốt.

Quyền Lợi

- Lương khởi điểm: 6.600.000 - 8.200.000đ/tháng (thử việc 2 tháng hưởng 85% lương).
- Tăng lương lần đầu sau 6 tháng làm việc và xét tăng lương định kỳ hàng năm.
- Thưởng hàng tháng theo hiệu quả làm việc.
- Được kí Hợp đồng Lao động, đóng Bảo hiểm bắt buộc và hưởng đầy đủ các chính sách theo luật Lao động của Nhà nước.
- Được làm việc trong môi trường năng động, tiếp cận quy trình đào tạo chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn của Mỹ cùng với các Leader dày dặn kinh nghiệm, thông thạo Ngoại ngữ.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá dựa trên năng lực.
- THỜI GIAN LÀM VIỆC: 20h - 05h sáng, một tháng nghỉ hai ngày thứ 7 và tất cả các ngày Chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến

Liên Hệ Công Ty

CENNEXT

CENNEXT

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Nhà D, số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất