Tuyển Hiệu đính và nhập liệu CENNEXT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toàn Quốc - Hồ Chí Minh - Đà Nẵng ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Hiệu đính và nhập liệu Với Mức Lương Từ 7 Triệu

- Cập nhật, chỉnh sửa và cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến sản phẩm nhằm giúp sản phẩm hiển thị rõ ràng, độc đáo trên Website Thương mại điện tử của đối tác bằng Tiếng Anh.

- Kiểm tra, duy trì dữ liệu sản phẩm trên Website Thương mại điện tử lớn.

- Phân loại Data của sản phẩm để phục vụ những công việc như loại bỏ sản phẩm hết hàng, phân loại, theo các bộ tiêu chuẩn của khách hàng để tránh nhầm lẫn. Đồng thời giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm hơn theo các tiêu chí.

- Chi tiết công việc được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, có ý thức, trách nhiệm trong công việc.

- Tiếng Anh đọc, viết khá ( không yêu cầu chứng chỉ), ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp.

- Thao tác sử dụng Excel cơ bản.

- Chỉ tuyển làm lâu dài, không nhận làm thời vụ. Không nhận ứng viên đã có công việc giờ hành chính.

- Đảm bảo trang thiết bị làm việc: Có Laptop hoặc PC đầy đủ camera + mic hoạt động tốt.

Tại CENNEXT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm: 6.600.000 - 8.200.000đ/tháng (thử việc 2 tháng hưởng 85% lương).

- Tăng lương lần đầu sau 6 tháng làm việc và xét tăng lương định kỳ hàng năm.

- Thưởng hàng tháng theo hiệu quả làm việc.

- Được kí Hợp đồng Lao động, đóng Bảo hiểm bắt buộc và hưởng đầy đủ các chính sách theo luật Lao động của Nhà nước.

- Được làm việc trong môi trường năng động, tiếp cận quy trình đào tạo chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn của Mỹ cùng với các Leader dày dặn kinh nghiệm, thông thạo Ngoại ngữ.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá dựa trên năng lực.

- THỜI GIAN LÀM VIỆC: 20h - 05h sáng, một tháng nghỉ hai ngày thứ 7 và tất cả các ngày Chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CENNEXT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin