Tuyển Hiệu đính và nhập liệu V ROYAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 46 đường 64, Phường 10, Quận 6

Mô Tả Công Việc Hiệu đính và nhập liệu Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Thu thập, tổng hợp và kiểm tra dữ liệu từ sàn thương mại điện tử.

Nhập liệu chính xác và kịp thời vào hệ thống quản lý dữ liệu của công ty.

Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và nhất quán của dữ liệu.

Sắp xếp và lưu trữ dữ liệu một cách có hệ thống và dễ dàng truy xuất.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc sử dụng và quản lý dữ liệu.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình dữ liệu.

Tuân thủ các quy định về bảo mật và an toàn thông tin.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên.

Có kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo, đặc biệt là phần mềm Excel.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm nhập liệu.

Tại V ROYAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 6.000.000 - 9.000.000 (Thỏa thuận theo năng lực) + Thưởng hiệu suất

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN...

Được hưởng lương tháng 13; thưởng lễ, tết...

Tham gia Bonding, Teambuilding du lịch hàng năm của Công ty.

Nghỉ phép năm, nghỉ chế độ, nghỉ Lễ, Tết theo quy định.

Môi trường làm việc tự chủ và linh hoạt; đồng nghiệp thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại V ROYAL

