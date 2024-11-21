Tuyển Hiệu đính và nhập liệu CENNEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Tuyển Hiệu đính và nhập liệu CENNEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

CENNEXT
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CENNEXT

Hiệu đính và nhập liệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hiệu đính và nhập liệu Tại CENNEXT

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hồ Chí Minh

- Đà Nẵng ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Hiệu đính và nhập liệu Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Đăng tải và duy trì nội dung, hình ảnh sản phẩm trên các trang website thương mại điện tử lớn của nước ngoài.
- Nhận file dữ liệu và các thông tin về sản phẩm (mô tả sản phẩm, giá bán, tên sản phẩm,...), và xử lý trên bảng tính excel.
- Phân loại Data của sản phẩm để phục vụ những công việc như loại bỏ sản phẩm hết hàng, phân loại, theo các bộ tiêu chuẩn của khách hàng để tránh nhầm lẫn. Đồng thời giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm hơn theo các tiêu chí.
- Quản lý hệ thống billing thanh toán của đối tác.
- Chi tiết công việc được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Anh đọc viết tốt (không yêu cầu chứng chỉ). Có khả năng giao tiếp tiếng anh tốt.
- Thao tác Excel cơ bản: định dạng, hàm.
- Không yêu cầu kinh nghiệm, không yêu cầu bằng cấp, có ý thức, trách nhiệm trong công việc.
- Đảm bảo trang thiết bị làm việc: Máy tính đầy đủ camera + mic hoạt động tốt. (Cỏ khả năng trang bị 2 màn hình sau khi vào làm việc).
- Làm việc cố định lâu dài, không tuyển thời vụ.
THỜI GIAN LÀM VIỆC FULL-TIME : 20h00-05h00 (nghỉ 1 tiếng), nghỉ 2 thứ 7 và 4 ngày chủ nhật trong tháng

Tại CENNEXT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm: từ 8.000.000đ/tháng, thử việc 2 tháng hưởng 85% lương.
- Review lần đầu sau 06 tháng làm việc, xét tăng lương định kỳ hàng năm.
- Thưởng tháng 13 (1-2 tháng lương), thưởng dự án, thưởng best members, best teams, thưởng lễ tết,...
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo Luật Lao động Việt Nam.
- Được huấn luyện, đào tạo các nghiệp vụ liên quan công việc, làm việc trong môi trường Tiếng Anh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CENNEXT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CENNEXT

CENNEXT

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Nhà D, số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

