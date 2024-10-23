Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG VIỆT THÀNH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG VIỆT THÀNH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: KCN Yên Phong, Yên Phong
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận
-Biên, phiên dịch tiếng Trung Quốc cho sếp vui tính, trẻ trung
- Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung và ngược lại
- Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của quản lý.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu :
– Nam/Nữ, tuổi dưới 40,
– Có khả năng nghe nói tiếng Trung tốt
Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG VIỆT THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ :
– Lương : Upto 20tr
– Tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT và BH 24/24.
– Tăng lương hàng năm
– Thưởng cuối năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG VIỆT THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
