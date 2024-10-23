Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG VIỆT THÀNH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Yên Phong, Yên Phong

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

-Biên, phiên dịch tiếng Trung Quốc cho sếp vui tính, trẻ trung

- Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung và ngược lại

- Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của quản lý.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu :

– Nam/Nữ, tuổi dưới 40,

– Có khả năng nghe nói tiếng Trung tốt

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG VIỆT THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ :

– Lương : Upto 20tr

– Tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT và BH 24/24.

– Tăng lương hàng năm

– Thưởng cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG VIỆT THÀNH

