Tuyển Quản lý Goertek Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Quế Võ 1, Nam Sơn, Quế Võ, Bắc Ninh, Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Chịu trách nhiệm推广 và áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, xây dựng và giám sát các dự án tiết kiệm năng lượng, xây dựng và quản lý các dự án năng lượng xanh.

2. Phụ trách kiểm tra, đào tạo và đánh giá tiết kiệm năng lượng trong phạm vi công ty.

3. Chịu trách nhiệm công việc giao dịch điện năng.

4. Phụ trách ngân sách, đánh giá, thống kê và phân tích chi phí năng lượng.

5. Chịu trách nhiệm hoàn thiện các quy định về tiết kiệm năng lượng, kiểm tra tiết kiệm năng lượng từ chính phủ và khách hàng.

6. Phụ trách lập kế hoạch và đánh giá tiết kiệm năng lượng.

7. Chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống đo lường năng lượng.

8. Phụ trách kiểm tra hiệu suất năng lượng của các thiết bị tiêu thụ năng lượng cao.

1.负责节能技术的推广与应用、节能项目的建设与监督、绿能项目的建设与管控

2.负责公司范围内节能检查、培训、考核

3.负责电力交易工作;

4.负责能源费用的预算评估、统计与分析。

5.负责节能制度完善、政府与客户节能审核。

6.负责节能规划与评估。

7.负责能源计量系统建设。

8.负责高耗能设备能效检测。

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có 1-3 năm kinh nghiệm làm việc với thiết bị vận hành tại Việt Nam, công việc liên quan đến tiết kiệm năng lượng.

2. Có khả năng giao tiếp tốt và khả năng ứng biến linh hoạt, có thể thích ứng với công việc kiểm tra thiết bị tại hiện trường để thực hiện tiết kiệm năng lượng.

3. Quen thuộc với việc vận hành các thiết bị hệ thống động lực và các công việc liên quan khác.

1.越南操作类设备,节能相关工作经验1-3年;

2.具备良好的沟通能力和应变能力,能够适应现场检查设备做节能;

3.熟悉动力系统设备运行和其他相关工作。

Tại Goertek Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Lễ,tết,lương tháng 13...

Xét tăng lương và cấp bậc hàng năm

Tham gia bảo hiểm ngay từ tháng làm việc đầu tiên

Ngoài phép năm,có thêm 4h nghỉ/ tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Goertek Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin