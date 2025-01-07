Tuyển Trợ giảng Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 14 Triệu

Mức lương 13 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: 269 Minh Khai, Phường Đông Ngàn, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

Tổ chức khai giảng và quản lý lớp học, học viên.

Hỗ trợ giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy và đảm bảo chất lượng đào tạo.

Trao đổi kết quả học tập với phụ huynh và hỗ trợ tái tục cho học viên.

Phối hợp tổ chức các buổi học ngoại khóa thú vị cho học viên.

Đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn của công ty.

Đảm bảo các chỉ số vận hành công tác học vụ tại chi nhánh theo định mức công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc chi nhánh và phòng Học vụ.

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Ưu tiên chuyên ngành tiếng Anh, sư phạm, sư phạm tiếng Anh

Độ tuổi 21 - 35

Tiếng Anh giao tiếp tốt. Có chứng chỉ tiếng Anh là một lợi thế

Có kỹ năng tin học văn phòng.

Chủ động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm với công việc

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành giáo dục hoặc các lĩnh vực liên quan.

Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 13 - 14 triệu/tháng khi đạt KPIs được giao

Vượt chỉ tiêu, thu nhập có thể lên đến 20 - 40 triệu/tháng. Bao gồm lương cơ bản + thưởng trách nhiệm + thưởng doanh số

Thưởng nóng, thưởng tháng/quý/năm, thưởng Top nếu hiệu quả công việc tốt.

Lương thử việc 85% lương chính thức

Ghi nhận kết quả, đóng góp, xét tăng lương 2 lần/năm.

Được đóng BHXH sau 2 tháng thử việc.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển nghề nghiệp không giới hạn: Sale Lead, Trưởng phòng, Giám đốc chi nhánh,...

Tham gia các chương trình teambuilding, du lịch, nghỉ mát của công ty.

Thưởng các dịp lễ, Tết và sự kiện đặc biệt của Ocean Edu.

Cơ hội nhận học bổng tiếng Anh toàn phần cho bản thân hoặc người thân.

Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

