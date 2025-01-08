Tuyển Kế toán thanh toán Goertek Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán thanh toán Goertek Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Goertek Vina
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Goertek Vina

Kế toán thanh toán

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Goertek Vina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: KCN Quế Võ 1, Nam Sơn, Quế Võ, Bắc Ninh, Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của các giao dịch thanh toán và chứng từ chi trả hàng ngày.
2. Phụ trách làm việc với các công việc kiểm toán nội bộ và kiểm toán bên ngoài liên quan đến tài chính.
3. Chịu trách nhiệm tổ chức và lưu trữ các chứng từ kế toán, hợp đồng kinh doanh và các tài liệu liên quan.
1、负责日常资金结算以及付款单据的合规性审查;
2、负责对接与资金相关的内部审计和外部审计工作;
3、负责整理和归档相关会计凭证、业务合同等档案资料。

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Hiểu biết về kế toán, các chính sách và quy định liên quan đến thuế, quen thuộc với logic hạch toán tài chính; có thể sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng như Excel; có hơn 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính.
2. Có ý thức học hỏi cao và tinh thần làm việc nhóm, có khả năng chịu được áp lực công việc nhất định.
3. Có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng ứng biến linh hoạt.
1、了解会计核算、税收有关政策法规,熟悉财务核算逻辑;能够运用EXCEL等日常办公软件;有1年以上财务工作经验;
2、有较强的学习意识和团队精神,能承受一定的工作压力;
3、具备良好的沟通能力和应变能力

Tại Goertek Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Lễ,tết,lương tháng 13...
Xét tăng lương và cấp bậc hàng năm
Tham gia bảo hiểm ngay từ tháng làm việc đầu tiên
Ngoài phép năm,có thêm 4h nghỉ/ tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Goertek Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Goertek Vina

Goertek Vina

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: KCN Quế Võ 1, Nam Sơn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

