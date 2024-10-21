Tuyển Sản xuất Công ty TNHH TAKAGI VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty TNHH TAKAGI VIỆT NAM
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Lô C1
- C2, KCN Thăng Long 2, xã Liêu Xá, Yên Mỹ
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Đánh giá chất lượng công đoạn nhà cung cấp
Tiếp nhận báo cáo lỗi từ các bộ phận liên quan và thảo luận với nhà cung cấp về nguyên nhân và biện pháp khắc phục
Phân tích, điều tra nguyên nhân khi phát sinh lỗi
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Ngoại ngữ: Tiếng Nhật N3 trở lên, đối ứng mail bằng Tiếng Nhật tốt Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm về QA,QC . Am hiểu về 7 công cụ QC. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo Tính cách: Có kỹ năng giao tiếp , đàm phán , thương thảo tốt.
Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Ngoại ngữ: Tiếng Nhật N3 trở lên, đối ứng mail bằng Tiếng Nhật tốt
Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm về QA,QC . Am hiểu về 7 công cụ QC. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tính cách: Có kỹ năng giao tiếp , đàm phán , thương thảo tốt.
ƯU TIÊN ỨNG VIÊN SINH SỐNG GẦN NHÀ MÁY
Tại Công ty TNHH TAKAGI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực, up to 12 triệu Review lương 2-3 lần/ năm . Thời gian làm việc: Làm từ thứ hai – thứ sáu và thứ bảy cách tuần Tham gia bảo hiểm BHXH và BHYT, BHTN theo quy định của Luật bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác Chế độ trợ cấp ngôn ngữ Tiếng Nhật, Tiếng Anh hấp dẫn. Chế độ lương thưởng: Thưởng tháng thứ 13; thưởng mùa hè, Tiền thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định chung của công ty.
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực, up to 12 triệu
Review lương 2-3 lần/ năm .
Thời gian làm việc: Làm từ thứ hai – thứ sáu và thứ bảy cách tuần
Tham gia bảo hiểm BHXH và BHYT, BHTN theo quy định của Luật bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác
Chế độ trợ cấp ngôn ngữ Tiếng Nhật, Tiếng Anh hấp dẫn.
Chế độ lương thưởng: Thưởng tháng thứ 13; thưởng mùa hè, Tiền thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định chung của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TAKAGI VIỆT NAM
