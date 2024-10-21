Tuyển Sản xuất Công ty TNHH TAKAGI VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Lô C1 - C2, KCN Thăng Long 2, xã Liêu Xá, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Đánh giá chất lượng công đoạn nhà cung cấp Tiếp nhận báo cáo lỗi từ các bộ phận liên quan và thảo luận với nhà cung cấp về nguyên nhân và biện pháp khắc phục Phân tích, điều tra nguyên nhân khi phát sinh lỗi

Đánh giá chất lượng công đoạn nhà cung cấp

Tiếp nhận báo cáo lỗi từ các bộ phận liên quan và thảo luận với nhà cung cấp về nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Phân tích, điều tra nguyên nhân khi phát sinh lỗi

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Ngoại ngữ: Tiếng Nhật N3 trở lên, đối ứng mail bằng Tiếng Nhật tốt Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm về QA,QC . Am hiểu về 7 công cụ QC. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo Tính cách: Có kỹ năng giao tiếp , đàm phán , thương thảo tốt.

Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật N3 trở lên, đối ứng mail bằng Tiếng Nhật tốt

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm về QA,QC . Am hiểu về 7 công cụ QC. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tính cách: Có kỹ năng giao tiếp , đàm phán , thương thảo tốt.

ƯU TIÊN ỨNG VIÊN SINH SỐNG GẦN NHÀ MÁY

Tại Công ty TNHH TAKAGI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực, up to 12 triệu Review lương 2-3 lần/ năm . Thời gian làm việc: Làm từ thứ hai – thứ sáu và thứ bảy cách tuần Tham gia bảo hiểm BHXH và BHYT, BHTN theo quy định của Luật bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác Chế độ trợ cấp ngôn ngữ Tiếng Nhật, Tiếng Anh hấp dẫn. Chế độ lương thưởng: Thưởng tháng thứ 13; thưởng mùa hè, Tiền thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định chung của công ty.

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực, up to 12 triệu

Review lương 2-3 lần/ năm .

Thời gian làm việc: Làm từ thứ hai – thứ sáu và thứ bảy cách tuần

Tham gia bảo hiểm BHXH và BHYT, BHTN theo quy định của Luật bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác

Chế độ trợ cấp ngôn ngữ Tiếng Nhật, Tiếng Anh hấp dẫn.

Chế độ lương thưởng: Thưởng tháng thứ 13; thưởng mùa hè, Tiền thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định chung của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TAKAGI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin