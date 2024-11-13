Tuyển Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng thu nhập 75 - 10 triệu Toàn thời gian tại Thanh Hóa

Mức lương 75 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Số 04 Đường Đồng Cổ, Phường Hàm Rồng, TP Thanh Hoá

Kiểm tra các chỉ tiêu hóa lý của các mẫu nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm theo QCVN.

Chịu trách nhiệm vận hành/ kiểm tra/ bảo trì/ hiệu chuẩn nội bộ các thiết bị trong phòng thử nghiệm.

Cập nhật hồ sơ thiết bị theo qui định.

Báo cáo và quản lý kết quả theo qui định của phòng Quản lý hóa chất và pha hóa chất dùng cho phòng thử nghiệm.

Quản lý mẫu thử và lưu mẫu theo đúng qui định.

Xây dựng phương pháp thử và tham gia chương trình PT khi có yêu cầu.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng QA

Nam/Nữ. Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các ngành: Công nghệ Hóa, Hóa hữu cơ, Hóa phân tích...

Biết sử dụng các thiết bị phòng kiểm nghiệm Hóa;

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về quản lý ISO,

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC FUWA BIOTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH, BHYT, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.

Thưởng lễ, tết, du lịch hàng năm.

Hưởng lương tháng 13.

Môi trường làm việc an toàn, lành mạnh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC FUWA BIOTECH

