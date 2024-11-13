Tuyển Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng thu nhập 75 - 10 triệu Toàn thời gian tại Thanh Hóa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC FUWA BIOTECH
- Thanh Hóa: Số 04 Đường Đồng Cổ, Phường Hàm Rồng, TP Thanh Hoá
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 75 - 10 Triệu
Kiểm tra các chỉ tiêu hóa lý của các mẫu nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm theo QCVN.
Chịu trách nhiệm vận hành/ kiểm tra/ bảo trì/ hiệu chuẩn nội bộ các thiết bị trong phòng thử nghiệm.
Cập nhật hồ sơ thiết bị theo qui định.
Báo cáo và quản lý kết quả theo qui định của phòng Quản lý hóa chất và pha hóa chất dùng cho phòng thử nghiệm.
Quản lý mẫu thử và lưu mẫu theo đúng qui định.
Xây dựng phương pháp thử và tham gia chương trình PT khi có yêu cầu.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng QA
Với Mức Lương 75 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng các thiết bị phòng kiểm nghiệm Hóa;
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về quản lý ISO,
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC FUWA BIOTECH Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, tết, du lịch hàng năm.
Hưởng lương tháng 13.
Môi trường làm việc an toàn, lành mạnh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC FUWA BIOTECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI