Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Một Thành Viên Crein Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Một Thành Viên Crein Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/09/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Crein Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: 78 Tô Vĩnh Diện, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm bảo xử lý giao dịch chính xác và kịp thời.
Đối chiếu, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến thanh toán.
Đảm bảo số lượng, giá trị tồn kho chính xác.
Thực hiện kiểm kê định kỳ và đột xuất khi cần thiết.
Đảm bảo thủ tục đúng quy định.
Cập nhật dữ liệu hàng hóa, nguyên liệu trong kho đầy đủ.
Phân tích số liệu và đưa ra đề xuất cải thiện hoạt động.
Lập báo cáo dòng tiền định kỳ.
Đảm bảo quản lý dòng tiền hiệu quả.
Thực hiện thủ tục xuất hóa đơn thuế cho khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo số liệu kế toán chính xác, kịp thời.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm kế toán tổng hợp tối thiểu gần 1 năm trở lên.
Ưu tiên ứng viên mong muốn làm việc lâu dài, ổn định.
Nắm vững nghiệp vụ kế toán, thu ngân, thuế.
Thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đề xuất giải pháp.
Khả năng làm việc độc lập, phối hợp nhóm và chịu áp lực cao.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Crein Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thoả thuận theo năng lực + Thưởng theo hiệu suất.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
Hưởng mọi chính sách phúc lợi của công ty: du lịch, đào tạo, team building…
Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Crein Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Crein Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 09B đường Ngõ Nhà Bảng, Ba Đình, Tp. Thanh Hóa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

