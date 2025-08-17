Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DTM GROUP làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing

Lập kế hoạch, kiểm soát, thực hiện & báo cáo các hoạt động marketing.

Sản xuất, đảm bảo chất lượng nội dung trên các nền tảng digital marketing.

Nghiên cứu xu hướng thị trường, phân tích hoạt động trên Social Media.

Đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả truyền thông.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm Digital Marketing từ 1 năm trở lên.

Thành thạo SEO/SEM, truyền thông, email, mạng xã hội & quảng cáo trực tuyến.

Khả năng làm việc độc lập, trách nhiệm cao trong công việc.

Kỹ năng tổ chức tốt, chú trọng chi tiết, đảm bảo chất lượng nội dung.

Tại CÔNG TY TNHH DTM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển.

Cơ hội nâng cao kỹ năng marketing, nghiên cứu thị trường & quảng cáo.

Tiếp cận và làm việc với các chiến lược truyền thông hiện đại.

Lương, thưởng tháng 13, Lễ, Tết

Bảo hiểm xã hội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DTM GROUP

