Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DTM GROUP làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DTM GROUP
Ngày đăng tuyển: 17/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH DTM GROUP

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Lập kế hoạch, kiểm soát, thực hiện & báo cáo các hoạt động marketing.
Sản xuất, đảm bảo chất lượng nội dung trên các nền tảng digital marketing.
Nghiên cứu xu hướng thị trường, phân tích hoạt động trên Social Media.
Đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả truyền thông.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Digital Marketing từ 1 năm trở lên.
Thành thạo SEO/SEM, truyền thông, email, mạng xã hội & quảng cáo trực tuyến.
Khả năng làm việc độc lập, trách nhiệm cao trong công việc.
Kỹ năng tổ chức tốt, chú trọng chi tiết, đảm bảo chất lượng nội dung.

Tại CÔNG TY TNHH DTM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển.
Cơ hội nâng cao kỹ năng marketing, nghiên cứu thị trường & quảng cáo.
Tiếp cận và làm việc với các chiến lược truyền thông hiện đại.
Lương, thưởng tháng 13, Lễ, Tết
Bảo hiểm xã hội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DTM GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Cantata 03 1 – 2 Khu đô thị Trung Nguyên, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

