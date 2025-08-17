Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DTM GROUP làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH DTM GROUP
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk: TP Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Lập kế hoạch, kiểm soát, thực hiện & báo cáo các hoạt động marketing.
Sản xuất, đảm bảo chất lượng nội dung trên các nền tảng digital marketing.
Nghiên cứu xu hướng thị trường, phân tích hoạt động trên Social Media.
Đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả truyền thông.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm Digital Marketing từ 1 năm trở lên.
Thành thạo SEO/SEM, truyền thông, email, mạng xã hội & quảng cáo trực tuyến.
Khả năng làm việc độc lập, trách nhiệm cao trong công việc.
Kỹ năng tổ chức tốt, chú trọng chi tiết, đảm bảo chất lượng nội dung.
Thành thạo SEO/SEM, truyền thông, email, mạng xã hội & quảng cáo trực tuyến.
Khả năng làm việc độc lập, trách nhiệm cao trong công việc.
Kỹ năng tổ chức tốt, chú trọng chi tiết, đảm bảo chất lượng nội dung.
Tại CÔNG TY TNHH DTM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển.
Cơ hội nâng cao kỹ năng marketing, nghiên cứu thị trường & quảng cáo.
Tiếp cận và làm việc với các chiến lược truyền thông hiện đại.
Lương, thưởng tháng 13, Lễ, Tết
Bảo hiểm xã hội
Cơ hội nâng cao kỹ năng marketing, nghiên cứu thị trường & quảng cáo.
Tiếp cận và làm việc với các chiến lược truyền thông hiện đại.
Lương, thưởng tháng 13, Lễ, Tết
Bảo hiểm xã hội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DTM GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI