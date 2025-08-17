Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 1 lô 8A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Digital Marketing

Tìm kiếm, tiếp cận và tư vấn doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ về các sản phẩm phần mềm Cùng Lợi, Enscard và các giải pháp chuyển đổi số của công ty.

Tham gia quảng bá App Danh thiếp điện tử (B2C – đang phát triển).

Quản lý và phát triển các kênh mạng xã hội (Facebook, TikTok, Fanpage, v.v.).

Phối hợp với bộ phận sản xuất video để lên ý tưởng, kịch bản nội dung quảng bá trên Facebook, TikTok, SEO, Google Ads.

Thực hiện hoạt động Digital Marketing: quảng cáo, seeding, chăm sóc fanpage, chăm sóc khách hàng online.

Telesales & tư vấn khách hàng qua điện thoại, hỗ trợ chuyển đổi từ tiềm năng → khách hàng.

Báo cáo tiến độ công việc định kỳ qua các công cụ (Trello, Calendar, Log…).

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp hoặc đang theo học chuyên ngành liên quan Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh. Kinh tế

Có kiến thức/kinh nghiệm về Digital Marketing, Content Marketing, Social Media.

Có khả năng tư vấn thuyết phục, tự tin giao tiếp.

Tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng “lăn xả” để cùng team hoàn thành mục tiêu.

Có laptop cá nhân và kết nối internet ổn định.

Yêu thích công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực phần mềm, IT, AI; sẵn sàng học hỏi và thích nghi nhanh.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc telesales/B2B

Sinh viên mới ra trường hoặc ứng viên chưa có nhiều kinh nghiệm vẫn có thể ứng tuyển (sẽ được đào tạo).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn theo năng lực: Lương cứng + Hoa hồng theo tỷ lệ chuyển đổi khách hàng + Thưởng KPI.

Được đào tạo bài bản về Digital Marketing, Content Marketing, công nghệ AI.

Môi trường làm việc trẻ trung, gắn kết, cùng nhau học hỏi và phát triển.

Cơ hội phát triển lên vị trí chuyên viên chính thức hoặc trưởng nhóm Marketing.

Ăn trưa tại công ty, tham gia bảo hiểm và phúc lợi theo thỏa thuận & quy định Nhà nước.

Thời gian làm việc:

Nhân viên: 8h-12h / 13h30-17h30 (T2-T6), 8h-12h(T7)

Thực tập sinh: (Trao đổi trực tiếp)

Cách Thức Ứng Tuyển

